Un incroyable condo moderne et lumineux avec un foyer dans la chambre, à vendre à Blainville pour 699 900$

Ce condo situé à Blainville fut construit en 2016 et possède une incroyable piscine.

Avec son allure moderne, ce condo à aire ouverte a tout pour plaire.

Au total, le logement propose sept pièces sur 938 pieds carrés. L’aire ouverte est lumineuse à souhait grâce au mur de fenêtres. Tout l'espace est recouvert par un splendide plafond en béton ce qui procure un effet industriel et contemporain au condo.

Le salon offre un accès au balcon privé de la propriété.

Avec son îlot central, la cuisine est idéale pour les personnes qui adorent cuisiner et demeurer à proximité de l’action. Un petit comptoir-lunch est aménagé actuellement.

C’est probablement l’immense chambre principale qui vous en mettra plein la vue. Avec son abondance de fenêtres et son foyer électrique vert menthe, vous aurez rapidement l’impression de vous trouver dans un loft montréalais. Il faut savoir toutefois que le foyer n’est pas inclus dans la vente, mais ça donne une très bonne idée d'aménagement pour les futurs propriétaires!

Un petit coin bureau se trouve près du hall d'entrée. Ce petit coin sera apprécié des personnes qui aiment travailler à la maison.

Une belle et grande salle de bain complète décorée au goût du jour complète la visite du condo.

Le condo se situe dans une bâtisse qui vous offre plusieurs espaces communs, dont une salle d'exercice, une salle communautaire, une piscine creusée et une terrasse.

Si vous étiez à la recherche d’un condo moderne clé en main et situé à proximité d’autoroutes, écoles et parcs, ne cherchez plus!

Philippe Lamarche de RE/MAX Crystal s’occupe de la vente de la propriété. Le prix demandé est de 699 900$.

