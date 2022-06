Du cinéma en plein air gratuit dans les ruelles du Plateau cet été

Partager







Montréal est une ville pleine de surprises l’été! Les festivals, les foires commerciales et autres évènements organisés comme impromptus animent les différents quartiers de la métropole.

Parmi ces évènements qui font toujours plaisir aux Montréalais, il y a CinéRuelles, des projections de films offertes gratuitement dans les ruelles du Plateau-Mont-Royal.

Les 20 ruelles sélectionnées pour cette édition 2022 se trouvent sur le site Web de l’évènement, tout comme les films qui y seront projetés puis les dates.

Ce sont cinq films qui seront projetés en alternance sur une toile blanche : la course des tuques, Les as de la jungle, Ballerina, L’ère de glace et Rio. Bien entendu, ce sont des films d’animation destinés aux plus jeunes, mais les adultes au cœur d’enfant apprécieront tout autant ces projections en plein air.

Ces dernières sont prévues les vendredis et samedis soirs dès le 24 juin et jusqu’au 27 août. Le film commence à 21h, lorsqu’il fait noir, mais l’heure change à 20h dès le 5 août.

Tout ce que vous à faire c’est d’apporter votre chaise, une couverture si la soirée est plus fraîche et de quoi manger comme au cinéma!

