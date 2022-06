Apple dévoile ses nouveautés: iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, puce M2, macOS Ventura

Partager







La conférence des développeurs se consacre habituellement logiciels et applications, en somme tout ce qui touche aux logiciels système et applications. Mais cette fois-ci, Apple a déballé quelques surprises comme une nouvelle puce-système M2 pour ses MacBook Air et MacBook Pro portatifs.

iOS 16

Commençons par le nouveau système mobile iOS 16 (version actuelle 15.5) apporte une profonde mise à jour de l’écran de verrouillage qui devient personnalisable où chaque élément comme la photo arrière-plan ou l’affichage de l’heure peut être modifié.

Il sera possible d’y ajouter des widgets similaires à ceux de la montre Apple Watch qui permettent d’obtenir facilement des informations en un coup d’œil, comme les événements du calendrier à venir, la météo, les niveaux de batterie, les alarmes, les fuseaux horaires, la progression de la bague d'activité, etc.

Le système iOS 16 offrira un partage de photos plus aisé avec iCloud où jusqu’à six utilisateurs pourront partager des photos existantes de leurs bibliothèques personnelles.

Apple Le partage de photos sous iCloud jusqu'à six utilisateurs

Dans l’appli Messages, les utilisateurs peuvent modifier ou rappeler les messages récemment envoyés, récupérer les messages récemment supprimés et marquer les conversations comme non lues afin de pouvoir y revenir plus tard.

Du côté de Mail, la fonction de recherche a été améliorée pour fournir des résultats plus précis et complets.

Apple La prochaine interface CarPlay

CarPlay

L’interface automobile CarPlay va plus loin en s’intégrant plus profondément au système automobile qui sera en mesure de fournir du contenu sur plusieurs écrans dans le véhicule – comme les vitesse, niveaux, température. Il sera par exemple possible de contrôler avec CarPlay la radio ou la température.

watchOS 9

L'Apple Watch sera en mesure de suivre quelques nouvelles mesures de course, notamment l'oscillation verticale (combien vous bougez de haut en bas pendant la course), la longueur de la foulée et le temps de contact avec le sol.

Le suivi du sommeil utilisera le moniteur de fréquence cardiaque et l'accéléromètre pour déterminer combien de temps vous avez passé dans quatre stades de sommeil différents (éveillé/REM/Core/profond).

L'Apple Watch pourra suivre votre historique pour aider les médecins à surveiller l'arythmie cardiaque et à déterminer si le traitement est efficace.

Apple Aperçu du nouveau MacBook Pro M2

MacBook Air M2 et MacBook Pro M2

La grande surprise aujourd’hui concerne les portatifs MacBook qui reçoivent la nouvelle puce-système M2.

Annoncé comme l’ordinateur portatif le plus vendu au monde, le MacBook Air offrira un écran Liquid Retina plus grand, à 13,6 po et une caméra FaceTime HD 1080p; poids plume avec seulement 1,2 kg. L’alimentation MagSafe fait un retour, à la demande générale, et les deux ports Thunderbolt USB-C procurent toutes les connexions possibles pour les périphériques.

Plus puissant, l’ordinateur MacBook Air M2 cumule jusqu’à 18 heures d’autonomie.

De son côté, la version MacBook Pro M2 13 po procure 20 heures d’autonomie, jusqu’à 24 Go de mémoire unifiée et l’accélération ProRes.

Tous deux seront disponibles dès le mois prochain.

Apple Et le nouveau MacBook Air M2

macOS Ventura

L’automne prochain, le nouveau système macOS Ventura (qui curieusement n’indique pas la version 13 si on se fie à l’ordre des versions; Apple aura-t-il peur du chiffre 13?) sera disponible gratuitement en téléchargement.

La fonction Stage Manager offre aux utilisateurs de Mac un tout nouveau moyen de rester concentrés sur la tâche qui les attend tout en passant de manière transparente d'une application à l'autre et d'une fenêtre à l'autre.

Continuity donne désormais aux clients Mac la possibilité d'utiliser leur iPhone comme une webcam. L’ordinateur Mac peut automatiquement reconnaître et utiliser la caméra de l'iPhone lorsqu'elle se trouve à proximité – sans qu'il soit nécessaire de la réveiller ou de la sélectionner – et l'iPhone peut même se connecter au Mac sans fil pour une plus grande flexibilité.

Apple Fonction Continuity avec un iPhone comme caméra web

Continuity offre des fonctions comme le mode Center Stage, le mode Portrait et le nouveau Studio Light – un effet qui illumine magnifiquement le visage de l'utilisateur tout en atténuant le fond. De plus, Continuity exploite la caméra ultra large de l'iPhone pour activer Desk View, qui montre simultanément le visage de l'utilisateur et une vue aérienne de son bureau.

Début de la fin des mots de passe ?

Et le navigateur Safari inaugure un avenir sans mot de passe grâce aux Passkeys. Passkeys est un système construit avec Google et Microsoft pour vous permettre de vous connecter à des sites Web et des applications avec des données biométriques (comme les capteurs d'empreintes digitales ou la reconnaissance faciale) sans qu'aucun mot de passe textuel n'intervienne.

Apple Un iPad utilisé comme un ordinateur avec écran externe et périphériques

iPadOS 16, plus proche de l’ordinateur

C’était dans l’air, Apple veut réorienter sa populaire tablette iPad vers les fonctions habituellement retrouvées sur les ordinateurs.

Sous sa version 16, la nouvelle fonction Stage Manager d’un iPad pourra utiliser un écran externe et afficher jusqu’à huit applications simultanément pour recréer un environnement multitâche. Auparavant, Split View n’autorisait que deux applications côte à côte.

Il sera plus facile de partager des contenus entre les applis Fichiers, Keynote, Numbers, Pages, Notes, Rappels et Safari, ainsi que dans des applications tierces. Lorsque les utilisateurs envoient une invitation à collaborer par Messages, toutes les personnes présentes sur le fil de discussion sont automatiquement ajoutées au document, à la feuille de calcul ou au projet. Il en va de même pour les modifications mises à jour en haut du fil de messages.