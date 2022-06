Cath Bastien annonce un GROS changement dans sa vie

Partager







L’influenceuse fitness Cath Bastien a annoncé un immense changement dans sa vie, elle quitte sa maison qu’elle partageait avec son copain de longue date et déménage chez une personne que vous risquez de reconnaître!

Si vous suivez Cath Bastien depuis longtemps, vous savez que celle qu’on connaît pour ses astuces santé partage sa vie avec Marc Fitt depuis 10 ans.

Le couple habitait ensemble dans une jolie maison avec leur petit chien, Rosco.

Voilà que Cath a annoncé sur ses réseaux sociaux que le tout changeait. La jeune femme a emménagé chez son amie, l’influenceuse Elisabeth Rioux.

Elisabeth a dévoilé la nouvelle sur Instagram, disant que Cath allait expliquer elle-même les raisons derrière ce déménagement.

Sans donner des détails, Cath a pour sa part remercié sa nouvelle coloc sur Instagram écrivant ceci : «Je suis reconnaissante pour Elisabeth Rioux. Je sais qu’on va avoir beaucoup de plaisir et qu’on va se supporter comme on le fait toujours. Je me sens choyée d’avoir de si bonnes amies, famille et communauté. Merci».

Elle a par la suite publié une photo d’elle, se disant excitée par le futur, mais reconnaissante du passé.

Les deux BFFs semblent déjà passer du bon temps dans leur colocation, partageant de beaux moments au parc à chien, avec la fille d’Elisabeth, Wolfie, et plus encore.

On leur souhaite beaucoup de bonheur!

