Fugazzi lance une nouvelle pizza pour la saison estivale qui plaira aux fans de mortadelle

Célèbre de ses pizzas napolitaines au four à bois, voilà que le Fugazzi lance une nouvelle pizza parfaite pour profiter du retour du beau temps.

C’est en collaboration avec le Holt Renfrew Ogilvy que le Fugazzi Pizza propose une toute nouvelle saveur de pizza pour le mois de juin, et vous risquez de l’adopter très rapidement.

La «PIZZA HOLT RENFREW» fut créée par Jérémie Falissard, chef propriétaire du groupe Barraco (Barroco, Foiegwa, Atwater Cocktail Club et plus).

Elle comprend de la ricotta, un pesto de roquette, de mortadelle, des pistaches et un miel truffé. Elle fond en bouche, tout simplement!

Si vous choisissez de l’attraper sur le pouce pour la déguster sur le bord du canal de Lachine ou dans un parc avec des amis, vous remarquerez sans doute que la pizza est servie dans une boîte exclusive.

C’est l’artiste montréalais Benny Wilding qui s’est chargé de dessiner la boîte que vous ne pourrez vous empêcher de photographier.

La pizza est offerte à 19$ et sera disponible jusqu’au 30 juin. Cependant, un petit oiseau a laissé ébruiter qu’elle risque de demeurer sur le menu tout l’été.

Une «date» s’impose donc très bientôt afin d’aller l’essayer dans l’une des deux succursales de Fugazzi. Si vous choisissez de vous attabler au Fugazzi de Pointe-Saint-Charles, pensez à aller faire un tour à l’étage qui héberge en fait le populaire bar Milky Way. Les cocktails y sont divins.

Aussi, la collaboration entre le Holt Renfrew Ogilvy et le Fugazzi Pizza profite au café Holt, le café du Holt Renfrew au centre-ville. Vous retrouverez sur le menu du café deux items du menu du Fugazzi : le crudo de thon albacore et le Tonnato et rigatoni all’amatriciana. À ne pas manquer!





Fugazzi Pizza

Pointe-Saint-Charles: 1886, rue Centre (Pizza & Pâtes)

Mile-End: 5417, Saint-Laurent (Pizza)

