Stranger Things: le «pitch» de la 5e saison a fait pleurer les gens de Netflix

La saison 4 de Stranger Things à peine lancée, les frères Duffer n’ont pas attendu pour présenter un aperçu de la 5e et dernière saison de la série aux cadres de Netflix. Et apparemment, le pitch aurait eu tout un effet chez les dirigeants de l'entreprise de diffusion.

En entrevue avec The Wrap, les créateurs de la série à succès ont partagé avec satisfaction la réaction qu'ont eu les gens chez Netflix.

«Nous avons un aperçu de la saison 5, nous l'avons proposé à Netflix et ils l’ont vraiment bien reçu, a expliqué Matt Duffer. Je veux dire, c’était dur. C'est la fin de l'histoire. J'ai vu des dirigeants pleurer que je n'avais jamais vu pleurer auparavant et c'était fou.»

Matt Duffer a dit croire que ce n’était pas seulement en raison de l’histoire que certaines personnes avaient versé des larmes, mais aussi parce qu'il s'agira de l’ultime saison de Stranger Things. « [...] Cette chose qui a tant défini nos vies, ces gens de Netflix qui sont avec nous depuis le début, sept ans maintenant... Il est difficile d'imaginer que le voyage tire à sa fin.»

Bien que la saison 5 ne soit pas près de sortir, espèrons qu'elle arrive plus rapidement que la 4e saison. On se rappelle qu’il s'était écoulé près de trois ans entre la fin de la saison 3 et la partie 1 de la saison 4, nouvellement arrivée sur Netflix. La partie 2 débarquera, quant à elle, le 1er juillet.

