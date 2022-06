Un réfugié ukrainien goûte une «poutine» et les Québécois ont des choses à dire

Partager







Alors que plusieurs Ukrainiens se réfugient aux quatre coins du globe pour fuir les horreurs de la guerre, certains se retrouvent dans notre beau pays et y découvrent les joies «canadiennes».

C’est le cas de ce TikTokeur, Semion, qui a comme nom d’utilisateur @newcanadians. Il documente sur son compte les choses surprenantes qu’il rencontre depuis qu’il s’est installé en Ontario, la province la plus populeuse du plusse meilleur pays du monde, avec sa famille.

Dans le cas qui nous intéresse, il teste le plat le plus connu du Québec: la poutine. Mais en Ontario. Vous voyez déjà les problèmes à l’horizon.

Dans sa vidéo publiée le 28 mai dernier, Semion est bien assis devant une partie de soccer de la Ligue des Champions, dans un restaurant de Port Hope en Ontario, et il nous fait une revue de son plat.

Il y a deux choses perturbantes dans cette vidéo et plusieurs les ont remarquées.

Premièrement, personne ne devrait manger une poutine avec ses doigts.

Deuxièmement, LE FROMAGE?!

Les Québécois réagissent

Du fromage râpé. On ne veut pas juger, mais on va juger pareil, parce que pour plusieurs d'entre vous (et nous), une poutine, c’est fait avec du fromage qui squick squick. Point.

Heureusement, plusieurs Québécois ont réagi dans les commentaires:

Plus de 90 000 personnes ont vu cette vidéo et près de 900 personnes l’ont commentée au moment d’écrire ces lignes.

Au moins, il a apprécié son plat.

On lui suggère quand même une poutine québécoise la prochaine fois.

