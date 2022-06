22 images qui vont vous rendre nostalgique des années 1990

Partager







On ne le réalisait pas à l’époque, mais les années 90 avaient un petit quelque chose de magique.



La page Facebook Flashback 90s recense justement tous les petits ingrédients spéciaux qui ont saupoudré la dernière décennie du deuxième millénaire de notre ère.

Que ce soit des émissions de télé, des aliments, des modes vestimentaires ou des jouets, les enfants des années 90 s’y reconnaîtront assurément.

On a fait un tour sur Flashback 90s et on s’est amusé à enregistrer les images les plus amusantes.

Les voici!

90s: «Ne t’assois pas trop près de la télé!»

2021:



Les jeunes qui se plaignent quand ils attendent Netflix pendant 5 secondes, alors que nous, on a dû endurer ça

Ma famille: Pourquoi aimes-tu la pizza autant que ça?

Ma télé quand j’étais jeune:



Sortir de son auto dans les années 90 avait l’air de ça...

On ne s’en rendait pas compte dans le temps, mais le prof était définitivement lendemain de veille quand il rentrait dans la classe avec ça



Les jeunes d’aujourd’hui ne pourront jamais comprendre





Notre version de Disney+ dans le temps



La société si MusiquePlus avait juste continué à faire jouer de la musique

Les remèdes pour les maladies que j’ai eues quand j’étais jeune





Juste un petit rappel qu’il n’y a aucune génération qui a combattu le vent aussi fort que nous





McDo dans le temps vs. McDo maintenant



«On allait à l’école secondaire ensemble. Snopp Dogg était un an plus vieux que moi. Je me souviens de lui. Il était très grand et mince. Il avait beaucoup de queues de cheval. Je suis pas mal certaine que je lui ai déjà acheté du pot» - Cameron Diaz

Certains d’entre vous vont la pogner...





Vous êtes-vous déjà dit tant pis et avez mangé le papier aussi?





Un autre plaisir de jeunesse qui ne s’explique pas





Sarcelle: la couleur officielle des années 90

Vous souvenez-vous de voir ça chez un ami et de penser: Wow! Ils doivent être riches!





Si tu sais ce que c’est, t’es vieux en cri**e.





Salutations à tous les enfants des années 90 qui se souviennent de cette émission!

-Regarde ce que j’ai trouvé dans la chambre de ma mère

-Ouf! je regarderais pas ça si j’étais toi

Thérapeute: Alors, quand dirais-tu que ton angoisse a commencé?

Moi:



Vous souvenez-vous de l’écran de veille des tuyaux?



