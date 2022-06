Val Kilmer: sa voix a été ressuscitée grâce à l'intelligence artificielle pour Top Gun: Maverick

Partager







ATTENTION: L'ARTICLE QUI SUIT PEUT CONTENIR DE LÉGERS DIVULGÂCHEURS POUR TOP GUN: MAVERICK.

La voix de Val Kilmer a été modélisée à l'aide d'une intelligence artificielle (IA) pour être utilisée dans Top Gun: Maverick.

Bien qu'une source ait déclaré à Variety qu'aucune IA n'avait été intégrée dans la réalisation de Top Gun: Maverick, le magazine Forbes affirme que ce processus de reconstitution de la voix a bel et bien été utilisé dans le film pour le rôle de Tom «Iceman» Kazansky que Val Kilmer interprète.

Alors qu’il a perdu sa voix à cause d'un cancer de la gorge en 2014, l'acteur s'est associé à une société de logiciels pour la faire revivre. Dans Top Gun: Maverick, le personnage est également atteint d'un cancer et communique principalement par le biais de la dactylographie. Sa seule et brève ligne de dialogue a été rendue possible grâce à la technologie de Sonatic, selon Forbes.

Le magazine rapporte que l'ex-Batman a d'abord annoncé en août 2021 son projet avec Sonatic de créer pour lui-même une voix parlante alimentée par l'IA. Il a fourni à la société des heures de séquences d'archives qui pourraient être intégrées à leurs algorithmes et transformées en un modèle. Après avoir rassemblé et édité les enregistrements audio de Val Kilmer, Sonatic a utilisé un «moteur vocal» pour apprendre au modèle à parler comme lui. Avec dix fois moins de données que pour un projet classique, la société a créé de nouveaux algorithmes capables de produire des modèles de meilleure qualité à partir des données disponibles.

«Finalement, nous avons généré plus de 40 modèles vocaux différents et sélectionné le meilleur, le plus qualitatif et le plus expressif. Ces nouveaux algorithmes sont maintenant intégrés à notre moteur vocal, de sorte que les futurs clients pourront également en profiter automatiquement», a déclaré le directeur technique et cofondateur de Sonatic, John Flynn, à propos de la répétition du processus d'août 2021 pour le film.

