Call of Duty: Modern Warfare 2 se dévoile dans une nouvelle bande-annonce

Au son de la guitare de Kirk Hammett de Metallica, la nouvelle bande-annonce de Modern Warfare 2 dévoile la prochaine mission de Task Force 141. Le prochain opus de Call of Duty arrivera dès le 28 octobre.

La campagne suivra Price, Soap, Gaz et Ghost, tous membres de Task Force 141, dans le but d’arrêter une menace contre les États-Unis. Les joueurs seront amenés à participer à des assauts explosifs à 30 000 pieds au-dessus des bastions ennemis, à des missions furtives et pourront même se rejoindre en duo pour des opérations spéciales.

MW2 inclura aussi son célèbre mode multijoueur avec des cartes et des modes variés. Peu de temps après le lancement du jeu de guerre, Infinity Ward lancera Warzone 2.0 en tant qu'extension de l'univers de Modern Warfare II. Il viendra avec de nouvelles technologies, de nouvelles fonctionnalités et d'un nouveau gameplay. Ce sera d’ailleurs le premier jeu de la série bâti sur le nouveau moteur graphique, auquel Infinity Ward, Treyarch, et Sledgehammer Games ont contribué à la création.

Bien sûr, on se doutait que Beenox aurait une implication dans le projet. Le studio québécois a partagé, mercredi après-midi sur son compte Twitter, qu'il dirigera le développement de la version PC de Modern Warfare 2.

Une fois de plus, Beenox dirigera le développement de la version PC de #ModernWarfare2 afin d’offrir une expérience de jeu inégalée aux joueurs.euses.



Notre équipe est impatiente de voir la communauté #CallofDuty profiter de ce tout nouvel opus le 28 octobre prochain! 🎮 pic.twitter.com/lmthMXB04t — Beenox (@BeenoxTeam) June 8, 2022

En parlant de PC, bonne nouvelle pour les joueurs PC sur Steam, Modern Warfare 2 marquera le retour de la franchise sur la plateforme. Les joueurs pourront l’acheter et lancer le jeu directement de Steam. Il sera aussi disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, et Xbox Series X dès le 28 octobre.

