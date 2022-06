Ce café de Montréal sert un flotteur au matcha et c’est LA gâterie de l’été

Partager







Il n’y a pas meilleure combinaison que le café et la crème glacée. Pourtant, ce café de Montréal prouve que le «matcha float», qui ressemble à un affogato au matcha, est probablement l’une des plus belles inventions.

C’est le café Noble, sur l’avenue Laurier, qui a rallumé sa machine à crème glacée molle, il y a quelques semaines, afin d’offrir des desserts mêlant crème glacée et café (cold brew «float») ou crème glacée et matcha (matcha «float») et même crème glacée et chaï (chaï «float»). Deux formats, le petit ou le grand, sont disponibles. L’un est à 4.75$, et l’autre 6.25$ avec taxes.

Tout l’été, les personnes qui passent dans le coin pourront attraper un délicieux flotteur au matcha, cold brew ou chaï et le déguster sur les tables placées autour du café.

Elles pourront aussi décider d’amener le «fun» au parc Laurier et déguster ces collations glacées en bonne compagnie, au soleil.

Avec deux localisations, le café Noble est réputé à Montréal pour ces fameux «floats», et avec raison!

D’ailleurs, le Noble sur la rue Alexandra, dans le Mile-Ex, servira des milkshakes au cold brew ou au matcha tout l’été. Une nouveauté cette année: la saveur chaï. Difficile de ne pas saliver.

Sachez qu’il est aussi possible d’attraper seulement un cornet de crème glacée molle, si jamais vous désirez prendre une pause de caféine le temps d’un après-midi.

Le Noble peut se targuer de préparer les meilleurs flotteurs caféinés en ville et on vous encourage à les essayer d’ici la fin de l’été (parce qu’il vous sera impossible d’y aller qu’une seule fois!).

Noble Café

430, avenue Laurier Est, Montréal

7066, rue Alexandra, Montréal

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos:

s