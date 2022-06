Dua Lipa serait en couple avec cet acteur d'Elite

Partager







La chanteuse Dua Lipa a été aperçue en compagnie de l’acteur espagnol Aron Pìper de la série Elite, mais l’histoire se complique et pourrait en fait être un triangle amoureux.

Lors du weekend dernier, la tournée mondiale de concerts de Dua Lipa était de passage à Madrid, en Espagne. Après son spectacle, la jeune femme de 26 ans a décidé de fêter un peu dans une boîte de nuit.

Là, des fans ont aperçu Dua dansant de façon langoureuse avec Aron Pìper, 25 ans, l'interprète de Ander dans Elite.

Rapidement, des vidéos prises à leur insu ont fait le tour du web, au plus grand bonheur des fans de Dua qui lui souhaitent de retrouver l'amour depuis sa rupture avec Anwar Hadid.

Dans ces vidéos, Dua et Aron semblent très proches. On peut clairement voir le duo danser, se parler dans l’oreille et passer du bon temps ensemble.

Aucun des deux n’a confirmé la rumeur, mais l’histoire a pris une tournure étonnante pas plus tard que le lendemain que ces vidéos aient été partagées sur le web.

La chanteuse FKA Twigs a partagé une vidéo d'elle et Aron s’embrassant. Avons-nous droit à un triangle amoureux?

Certains croient à un coup publicitaire pour faire la promotion de la musique respective de tous les participants. Par exemple, Aron, lui aussi musicien, pourrait avoir joué dans un futur vidéoclip de FKA pour une chanson pas encore sortie. D'autres pensent qu’il s’agit de la façon que FKA a trouvé pour répondre à la rumeur d'une idylle entre Aron et Dua Lipa...

À suivre!

