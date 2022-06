Kristen Stewart travaille sur une série de chasse aux fantômes « super gay »

Partager







Kristen Stewart a commencé à recruter des candidats pour une série de chasse aux fantômes qu'elle a qualifiée de « super gay ».

• À lire aussi: Des chasseurs de fantôme croient avoir trouvé un spectre dans un vieil asile

• À lire aussi: [VIDÉO] Le Bar de L’O à Charlemagne serait «hanté»

• À lire aussi: [VIDÉO] Une ancienne cour de justice serait «habitée» par l’esprit d’un curé malicieux

Mardi (8 juin 22), le co-créateur de la série CJ Romero a publié une vidéo sur Instagram montrant l'actrice de Spencer parlant du projet. « Je suis terriblement excitée d'annoncer que je fais équipe avec Scout, les producteurs de Queer Eye, Legendary, The Hype, pour la série de chasse aux fantômes queer la plus gay, la plus amusante et la plus excitante de tous les temps, a-t-elle déclaré dans le clip. Nous devons trouver les chasseurs de fantômes, les spécialistes du paranormal, les médiums, les enquêteurs LGBTQ+ les plus incroyables. »

CJ Romero a ensuite partagé que lui et la star développaient le projet depuis un certain temps. « Kristen, moi-même et l'équipe de @scout.productions avons travaillé très dur là-dessus !! Et devinez quoi... MAINTENANT, NOUS ALLONS COMMENCER LE CASTING », a-t-il écrit en légende de son post, ajoutant : « Êtes-vous médium, historien, expert en chasse aux fantômes... et aussi membre de la communauté LGBTQIA+ ?? Eh bien, si c'est le cas, suivez le lien dans ma bio et postulez aujourd'hui... J'ai hâte de voir ce que vous, les goules, allez nous apporter ! »

Ni Kristen Stewart ni CJ Romero n'ont annoncé le titre ou la date de sortie de cette nouvelle téléréalité.

La star est en couple avec la scénariste Dylan Meyer depuis 2019, les deux femmes s'étant fiancées en novembre dernier.

Aussi sur le Sac de chips:

s

s