Un comptoir pour les fans finis de mangue existe à Montréal

Les fans finis de mangue doivent absolument mettre les pieds au comptoir Mango Tropical à Montréal.

Ce bar à jus, crèmes glacées et autres spécialités fruités est situé sur la rue Fleury Est.

On y sert des verres pleins de petits ou gros morceaux de mangue fraîche, des smoothies à la mangue et autres fruits tropicaux, un mangonada qui est en fait une boisson typiquement mexicaine, de la crème glacée à la mangue à fraise, etc.

D’autres fruits comme l’ananas, la fraise, la pêche, la papaye et le melon d’eau se trouvent sur le menu du Mango Tropical.

L’établissement sert avec ses Mango Loko et Mangonada un bonbon à la mangue pour compléter l’expérience.

Le détour sur la rue Fleury Est vaut la peine si vous adorez la mangue et que vous voulez découvrir les boissons rafraîchissantes de ce comptoir qui a ouvert ses portes en 2021.

Mango Tropical

3466 rue Fleury Est, Montréal

