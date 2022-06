Vrai ou faux? Une femme de plus de 155 lb ne peut pas prendre la pilule du lendemain Plan B

Partager







La pilule du lendemain est-elle moins efficace pour les femmes dont le poids est 155 lb et plus, comme l’avance une publication qui circule sur les réseaux sociaux? On fait le point avec une pharmacienne.

Plan B efficace pour les femmes de plus de 155 lb?

Selon la publication Instagram, l’efficacité du médicament Plan B, une «pilule du lendemain», baisserait significativement lorsqu’il est pris par une femme de 155 lb et plus, ou par une femme dont l'indice de masse corporelle (IMC)* est supérieur à 25.

Est-ce le cas? Pas tout à fait, soutient la pharmacienne Catherine Plamondon.

Selon la posologie, Plan B serait en effet un peu moins efficace pour empêcher une grossesse non désirée chez les femmes dont l’IMC dépasse 25. Le médicament demeure toutefois hautement efficace lorsque l’IMC se situe entre 25 et 30, assure la pharmacienne. Il offre un taux de réussite de 97,5% pour empêcher une grossesse non désirée.

*L’IMC est le rapport entre le poids et la taille d’une personne. Une personne ayant un IMC de 25 à 30 est considérée «en surpoids». Au-delà de 30, on parlerait d’obésité.

Pourquoi l’efficacité de Plan B baisse-t-elle lorsque le poids augmente?

L’efficacité du médicament baisserait chez les femmes dont l’IMC est plus élevé que 25 parce que la concentration du médicament dans le sang serait plus basse, explique Catherine Plamondon. Cette concentration baisserait de moitié lorsque l’IMC est supérieur à 25, selon les résultats d’une étude.

Et puisque les doubles doses ne sont pas autorisées au Canada, aucun pharmacien ne prescrira plus d’une pilule Plan B en même temps à une même femme.

Ella, une bonne solution de rechange à Plan B?

Pour les femmes dont l’IMC se situe entre 25 et 30, le comprimé Ella peut s’avérer une bonne option, avec une efficacité de 98,4%. Pour celles dont l’IMC dépasse 30, l’efficacité est de 97,6%, comparativement à 94,2% pour Plan B. Ella représente donc un «super bon choix» pour ces femmes, mentionne la pharmacienne.

«C’est vraiment en haut de 30 qu’on va penser à commencer à changer [pour Ella]», précise Catherine Plamondon. La pharmacienne explique que Plan B est généralement privilégié même lorsque l’IMC se situe entre 25 et 30, puisqu’Ella interagit avec la contraception hormonale [la pilule]. Une femme qui prend Ella devra cesser sa contraception habituelle pendant cinq jours, ce qui pourrait notamment dérégler son cycle et la forcer à changer temporairement de méthode contraceptive.

D’autres options?

Plutôt que de se tourner vers Ella, une femme dont l’IMC dépasse 30 pourrait se faire poser d’urgence un stérilet en cuivre dans les jours qui suivent la relation sexuelle non protégée, indique la pharmacienne. Idéalement, le stérilet de cuivre devrait être posé entre le cinquième et le septième jour après le rapport non protégé.

Par contre, «en pleine pandémie et en pénurie de main-d’œuvre partout, trouver une place qui va faire ça, ça va être un peu l’enfer», prévient-elle.

Pourquoi utilise-t-on l’IMC comme indicateur?

Les pharmaciens utilisent l’IMC pour estimer le taux de gras de la personne, explique Catherine Plamondon. Plus un corps est constitué de graisse, et donc de tissus, plus la quantité de sang nécessaire pour les irriguer sera importante. Et donc, plus un corps contient de sang, moins la concentration du médicament sera importante.

La pharmacienne reconnaît toutefois que «l’IMC, ce n’est pas une mesure parfaite». Une athlète pourrait, par exemple, avoir un IMC élevé, mais avoir un taux de gras suffisamment bas pour choisir Plan B, souligne-t-elle.

Combien coûtent ces options?

Les comprimés Plan B et Ella sont couverts par le régime d’assurance maladie du Québec (RAMQ). Plan B coûte au final 8$ aux femmes qui la demandent, alors qu’Ella coûte 25,94$, selon un document consulté sur le site de la RAMQ.

Pour demander une contraception d’urgence en pharmacie, il faut être âgée d'au moins 14 ans.