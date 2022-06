Les femmes gagnent encore moins que les hommes: l'écart salarial en chiffres

Partager







Dès leur sortie du cégep, les femmes gagnent moins que les hommes. Et malgré les progrès réalisés depuis les années 1960, l'écart salarial continue de se creuser, révèle une nouvelle étude de l’Institut du Québec. Voici trois chiffres qui illustrent la situation.

• À lire aussi: Est-ce que c’est correct (des fois) de «discriminer» les hommes blancs?

• À lire aussi: L’égalité entre les hommes et les femmes dans le monde ne sera pas atteinte avant 2146

9%

Dès l’obtention du diplôme d’études postsecondaires, l’écart salarial moyen entre une femme et un homme au parcours similaire et travaillant à temps plein s’élève à 9%, selon les calculs de l’Institut du Québec et du FutureSkills Research Lab.

De plus, au fil des années sur le marché du travail, cet écart se creuse. Cinq ans après l’obtention de son diplôme, une femme gagne en moyenne 16% de moins que son homologue masculin.

Les Québécoises les plus qualifiées sont celles qui écopent le plus dès la fin de leurs études. L’écart entre elles et leurs collègues masculins est de 13% un an après l’obtention de leur diplôme et grimpe à 19% cinq ans plus tard.

56%

Les femmes comptent pour plus de la moitié de tous les diplômés au niveau postsecondaire au Québec. Pour le collégial, cette proportion se situe à 59%, alors qu’au baccalauréat et à la maîtrise, les femmes représentent 60% et 58% des étudiants. C’est au doctorat qu’elles sont le moins nombreuses, comptant pour 47% des diplômés. Tous niveaux d'études postsecondaires confondus, les femmes comptent ainsi pour 56% de tous les étudiants.

• À lire aussi: Depuis hier, les Québécoises travaillent «gratuitement» à cause de l'iniquité salariale

Même si elles sont plus nombreuses que les hommes à faire des études postsecondaires, sur le marché du travail, on trouve 1,41 million de Québécoises diplômées, soit 3% de moins que d’hommes diplômés (1,46 million).

29,85$

C’est le salaire horaire moyen qu’ont gagné les travailleuses de 25 à 54 ans au Québec, selon des données de Statistique Canada. En revanche, le salaire horaire des travailleurs dans la même tranche d’âge est de 32,52$.

Qu’est-ce qui explique l’écart?

Les autrices du rapport ont ciblé sept facteurs qui expliquent les écarts salariaux entre les femmes et les hommes. Parmi ces facteurs, soulignons les plafonds de verre qui subsistent sur le marché du travail, le fait que les femmes ont moins tendance à négocier leur salaire que les hommes, la discrimination et la charge mentale liée aux responsabilités familiales.

«Ces résultats démontrent clairement que les politiques mises en place pour réduire ces écarts, notamment les lois sur l’équité salariale et les politiques familiales, ne suffisent [pas] à corriger la situation», concluent les autrices.

• À lire aussi: Les femmes sont-elles réellement moins à l’aise de négocier leur salaire ?

Selon elles, tant les gouvernements, les entreprises que les établissements d’enseignement peuvent contribuer à réduire les écarts.

Les gouvernements peuvent, par exemple, moderniser les politiques familiales pour favoriser un meilleur partage des responsabilités et améliorer la conciliation travail-famille ainsi qu'adapter l’aide aux entreprises pour instaurer des mesures de diversité et d’inclusion.

L’étude suggère également aux entreprises de mettre en place des programmes d’accompagnement de carrière et d’établir des approches de détermination de salaires visant à pénaliser moins les femmes.