On connaît l’identité du quatrième membre de l’internet-gate à l’île de l’amour et personne ne l’avait vu venir

La plus grosse histoire de toute la deuxième saison de l’île de l’amour, l’internet-gate, se conclut ce soir avec une twist que personne n’a vu venir.

On avait appris dans un live Instagram de Brendan Mikan qu’une quatrième personne aurait participé à cette tricherie historique et on sait maintenant qui est cette mystérieuse personne.

Attachez votre tuque avec de la broche, vous n’êtes pas prêts!

Bien qu’elle soit partie quand même tôt dans l’aventure, Rubie était bel et bien au courant que les gars avaient accès à internet dans la villa. L’a-t-elle utilisé elle aussi avant de quitter de son plein gré? En tout cas, elle n’a pas dénoncé ses amis.

On n’en sait pas plus pour l’instant, mais l’émission spéciale de ce soir devrait tout nous dire.

Bien que Kharl, Jacob et Mathieu ont avoué leurs torts, ils n’ont pas été réprimandés pour leur geste. Tout indique qu’ils auront d’autres explications à fournir aux autres Insulaires, surtout sachant que Rubie est maintenant impliquée.

Plus de bordel, plus de malaise et beaucoup d’émotions seront au rendez-vous ce soir!

C’est à ne pas manquer dès 21h à TVA+.

