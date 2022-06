Paysages apocalyptiques: les États-Unis aux prises avec une sécheresse sans précédent

Partager







Le Sud-Ouest des États-Unis est aux prises avec une sécheresse sans précédent qui donne une apparence apocalyptique à certains paysages.

Depuis un peu plus de deux ans, cette région des États-Unis fait face à une sécheresse implacable. Elle coïncide avec la survenue de feux de forêt records et d'intenses vagues de chaleurs alors que les réserves d'eau dont dépendent des millions de personnes s'épuisent.

Selon les projections climatiques, le situation ne va qu'empirer au cours des prochaines années.

Au Nevada, de larges portions du lac Mead sont complètement à sec.

AFP De larges portions du lac Mead, au Nevada, sont complètement à sec.

Le niveau de ce lac artificiel n'a jamais été aussi bas depuis sa création en 1937.

L'an dernier, le gouverneur de la Californie Gavin Newsom avait demandé aux citoyens de couper volontairement leur consommation d'eau de 15%. Mais celle-ci a baissé de seulement 4%. Le mois dernier, devant cet échec et alors que la sécheresse perdure et s'empire, des restrictions sans précédents ont été imposées. Les agences de gestion de l'eau doivent couper la consommation de 20%. Les entreprises et propriétaires de terrains commerciaux n'ont plus le droit d'arroser les pelouses ornementales et des pénalités seront imposées aux propriétaires qui arrosent après une pluie.

Ces mesures ont été présentées comme «la nouvelle normalité».

La sécheresse dans l'Ouest a favorisé un début de saison des feux de forêt hatif au Nouveau-Mexique. De multiples brasiers ont éclaté en avril et continuent toujours de brûler depuis.

Le Great Salt Lake va-t-il disparaître?

En Utah, le célèbre Great Salt Lake a déjà rétréci du deux tiers de sa taille.

Les mouches et les crevettes qui vivent dans le lac pourraient mourir, menaçant les 10 millions d'oiseaux migratoires qui s'y arrêtent chaque année pour se nourrir, rapporte le New York Times. Les conditions de ski, une source de revenu vitale pour la région, vont se détériorer. Encore plus alarmant: l'air pourrait littérallement devenir empoisonné puisque le lit du lac contient des niveaux élevés d'arsenic. À mesure que l'eau se retire et que le fond du lac est exposé, l'arsenic est relâché dans l'air et les vents portent l'arsenic vers les poumons des résidents avoisinnants.

«C'est potentiellement une bombe nucléaire environementale qui va exploser si on ne prend pas d'actions radicales», a prévenu le législateur républicain Joel Ferry.