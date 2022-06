Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge arrive le 16 juin [VIDÉO]

Partager







Le studio montréalais Tribute Games a profité de sa présence sur la grande scène du Summer Game Fest pour annoncer la date de sortie et d’autres nouveautés à venir du jeu Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge.

C’est le 16 juin qu’arrivera le jeu sur Windows PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, ainsi que sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S.

Tribute Games a aussi présenté un nouveau personnage qui vient se joindre à l’aventure. Les joueurs pourront désormais choisir Casey Jones parmi les 7 choix offerts. De plus, il sera possible de savourer Shredder’s Revenge jusqu’à 6 joueurs en même temps, en mode local et en ligne.

Les groupes ennemis évolueront en taille en fonction du nombre de joueurs, faisant du multijoueur à six joueurs «une confrontation totalement intense», a déclaré Dotemu, selon Polygon.

On pourra enfin jouer à l’aventure Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge dès le 16 juin.

