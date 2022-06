Vous pourrez parcourir l’Allemagne en train pour seulement 12$

Partager







Vous pourriez parcourir l’Allemagne en train, en bus ou en métro pour seulement 9 euros par mois (environ 12 dollars canadiens), grâce à un tout nouveau titre de transport mis en place par Berlin pour contrer la hausse du prix de l’essence.

Cette mesure, qui devrait coûter 2,5 G$ à l’État, vise à convaincre les Allemands de laisser leur voiture à la maison.

Le «9-euro ticket», qui permet de voyager en train, en bus, en tramway et en métro partout au pays, est disponible pour les mois de juin, juillet et août. Il devrait disparaître en septembre. Cette passe donne accès seulement aux trains régionaux.

En date du 1er juin, ce sont sept millions de ces tickets qui avaient déjà trouvé preneurs.

L’Association allemande des entreprises de transport estime que 30 millions de titres mensuels devraient être mis en circulation pendant l’été. Et comme le nombre de trains ne devrait pas beaucoup augmenter, on s’attend à une grande affluence dans les transports et à un afflux important de touristes.