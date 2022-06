Xbox Design Lab offre maintenant plus de choix de couleurs et de motifs [PHOTOS]

Partager







Microsoft agrandit sa sélection de couleurs dans son outil de personnalisation de manettes Xbox Design Lab, offrant aux joueurs encore plus de combinaisons de couleurs.

Parmi les nouvelles couleurs, on retrouve une sélection de pastels, ainsi que l’ajout de motifs camouflage et d'un autre très coloré pour la Fierté.

Courtoisie Microsoft

Les manettes personnalisées Xbox Design Lab sont offertes à partir de 84,99 $.

Xbox Design Lab *Les prix peuvent changer sans préavis. à partir de 84,99 $ Microsoft Store

Nous avons testé l’outil et avons sortis quelques idées thématiques si vous êtes en manque d’inspiration.

«Bonne Saint-Jean!»

Capture d'écran Xbox

«Oh Canada!»

Capture d'écran Xbox

Rêves en pastel

Capture d'écran Xbox

En attendant de Modern Warfare 2

Capture d'écran Xbox

Hommage à Super Mario

Capture d'écran Xbox

Dragon Ball – Sangoku

Capture d'écran Xbox

Batman – Le Joker

Capture d'écran Xbox

Batman

Capture d'écran Xbox

Pokémon – Pikachu

Capture d'écran Xbox

Rendez-vous sur le site d'Xbox Design Lab pour découvrir l'outil de personnalisation de manette Xbox.

