Les femmes se sont masturbées 6 fois de plus, en moyenne, en 2021 qu'en 2020

En moyenne, les Canadiennes se masturbent 81 fois par an, soit 6 fois de plus que l'année dernière, a révélé une étude de Womanizer, dans le cadre de la journée pour la masturbation égalitaire qui aura lieu le 14 juin prochain.

L'écart de masturbation entre les hommes et les femmes au Canada est notamment passé de 60% à 40%, une évolution «très positive» selon Womanizer.

Au Canada, les hommes se masturbent 147 fois par an, soit un nombre nettement plus élevé que les femmes.

Et, au contraire, 23% des femmes canadiennes interrogées ont révélé ne pas se masturber, contre seulement 13% des hommes.

Une éducation sexuelle à revoir

Pour les besoins de l'enquête, plus de 22 000 participants issus de 15 pays différents ont été évalués. Sur ces milliers de candidats, la majorité a répondu que leur éducation sexuelle se résumait «à la contraception, à la grossesse et aux organes reproducteurs», selon l'étude. Pourtant, 31% des participants ont dit qu'ils aimeraient en savoir plus sur les différentes manières d'avoir du plaisir. Dans la même foulée, un participant sur cinq a admis être curieux par rapport à la masturbation.

«Un dialogue ouvert sur la masturbation devrait être encouragé non seulement à l'école, mais aussi à la maison», peut-on lire dans un communiqué.

De plus, 20% des participants ont révélé avoir appris le sexe en regardant de la pornographie.

«Ces résultats montrent à quel point il est important de sensibiliser à la sexualité féminine et au désir. C'est formidable de voir qu'un changement social est en cours et que nous sommes autorisés à y contribuer», a déclaré la directrice des relations publiques chez WOW Tech, Johanna Rief.

