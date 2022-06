L’île de l’amour règle ses comptes: voici un résumé des mensonges, trahisons et malaises

Partager







C’est enfin l’heure de vérité pour les Insulaires.

Après une saison haute en émotions et en revirements, les participants de l’île de l’amour se sont retrouvés le temps d’un brunch pour mettre toutes les cartes sur la table.

Dans l’épisode spécial diffusé jeudi soir sur TVA+, Naadei et Medhi ont retrouvé la majorité des Insulaires afin qu’ils puissent se justifier et répondre aux grandes questions que le public s’est posé pendant la saison tumultueuse.

Voici les sujets chauds qui ont été traités:

La casa amor

Sans surprise, Bianca n’a pas du tout aimé ce qu’elle a vu quand elle a regardé les épisodes dans lesquels son chum a frenché d’autres filles.

Derek tente de se sortir du pétrin en affirmant que les épisodes «manquaient de contexte»...

Bianca lui reproche d’avoir manqué d'honnêteté, et celui-ci l’accuse de ne pas avoir posé les bonnes questions. Il évoque aussi le fait qu’elle avait des sentiments envers Jacob, même si Bibi a mis fin à sa relation avec Jacob pour être avec Derek.

Jacob se justifie

Même après leur rupture, il était évident que Jacob avait toujours des sentiments pour Bibi et était prêt à tout pour la reconquérir. Les téléspectateurs ont donc été étonnés quand ce dernier a choisi de ne pas dévoiler à sa flamme que Derek s’était «lâché lousse». À ce sujet, il répond que ce n’était pas à lui de le faire.

«On avait vécu ce qu’on avait à vivre pour le moment. Ça me faisait de la peine, mais je savais qu’un jour ou l’autre ça allait sortir et je ne voulais pas être celui qui apporte les mauvaises nouvelles.»

Internet-gate

La chose qui a fait le plus jaser durant la saison était le fameux scandale impliquant trois Insulaires et un téléphone.

Ce qu’on ne savait pas toutefois, c’était qui était l’Insulaire qui a découvert la faille dans le système de protection informatique. Lorsque Naadei a demandé aux intéressés de qui il s’agissait, Kharl, le galant, a essayé de prendre le blâme. Mais ce n’était pas lui, c’était Rubie.

Avant de quitter de son plein gré, elle s’était rendu compte du «bogue» et l'avait utilisé pour aller lire quelques articles sur le web. C’est à partir de là que les autres s’en sont rendu compte.

Mathieu ne démontre pas de remords

Si Jacob et Kharl semblent regretter d’avoir enfreint les règles du jeu, Mathieu semble se sentir autrement. Quand il a été confronté à ses actions, il est tout de suite devenu sur la défensive et s’est justifié en disant qu’il ne trichait pas parce qu’il y avait un délai entre la production des épisodes et leur diffusion.

Cependant, Audrey l’a rapidement remis à sa place en lui expliquant que d'avoir le soutien de ses êtres chers était un avantage inestimable.

Sam en rajoute

Selon Samuel, le fait que certains étaient au courant qu’Amélie était censée venir rejoindre Karl a fait en sorte que d’autres ont influencé les autres à la sauver (ça l’air compliqué dit comme ça, mais vous savez de quoi on parle). Bref, Sam considère avoir manqué sa chance de rencontrer quelqu’un dans la casa amor.

Mathieu s’est fâché et a agi avec beaucoup d’arrogance...

Par contre, la bonne humeur est revenue lorsque Kharl et Amélie ont annoncé aux autres Insulaires qu’ils sont maintenant en couple.

William dans l’eau chaude

Un autre sujet qui a beaucoup fait jaser a été les nombreuses histoires de William.

Son passage (désormais célèbre) dans la casa amor avait brisé le cœur d’Audrey, à qui il avait fait de grandes déclarations à peine quelques jours auparavant.

Aujourd’hui, Audrey semble beaucoup mieux. William a tenu à s'excuser à celle-ci, qui a accepté de le pardonner, mais elle a tenu à lui dire de faire attention à ce qu’il dit aux filles.

