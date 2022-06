Quelle est la meilleure saucisse végé? On en a testé 4 pour vous (dont les nouvelles Carrot Dogs)

Partager







La saison des barbecues, c’est le bon temps pour essayer de nouvelles alternatives à la saucisse à hot-dog faite de porc. Mais laquelle choisir? On a testé 4 saucisses végé, incluant les nouvelles Carrot Dogs, pour vous permettre de faire le meilleur choix et d’épater la galerie à votre prochain barbecue.

D’abord, on se présente: Jean-Michel, omnivore de toujours et intolérant au gluten, et Andrea, végane aguerrie et détesteuse de champignons. On va goûter pour vous différents aliments au cours des prochaines semaines pour vous aider à faire vos choix à l’épicerie.

Pour ce premier banc d’essai, on a testé des saucisses végé, que l’on a cuites dans un four à panini. On a goûté à la saucisse seule, puis on l’a testée dans un pain à hot-dog cuit, le tout agrémenté de ketchup, pour bien en saisir le goût.

Photo: Andrea Lubeck

Dans notre assiette cette semaine: les Carrot Dogs, de même que les saucisses de Lightlife, Gusta et d’Yves Veggie Cuisine. Voici nos impressions.

Carrot Dogs

Photo: Andrea Lubeck

C’est simple, et le nom du produit l’indique clairement: c’est une carotte à mettre dans un hot-dog. Reste qu’on a quand même été étonnés de voir que le produit était très minimalement, voire pas du tout transformé. On s’attendait à ce que la carotte ait été réduite en purée, mélangée aux épices, puis insérée dans un boyau à saucisse synthétique (on a l’imagination fertile). De toute évidence, il n’en était rien.

Marinées dans un mélange de vinaigre et d’épices, les carottes ont un bon goût de fumé qui peut s’apparenter à celui des saucisses à hot-dog à la viande, quoiqu’elles soient un peu salées.

C’est la texture des Carrot Dogs sous la dent qui demeure l’aspect le plus étonnant de l’expérience gustative. Quand on croque dans la partie plus étroite, on y voit (presque) que du feu. Mais, au fur et à mesure que la carotte devient plus large, la texture devient de plus en plus al dente. Cela nous force à voir la réalité en face: ce n’est pas une saucisse que l’on a inséré à l’intérieur de notre pain toasté ou steamé, mais bien un légume-racine qui se pose en imposteur!

Les Carrot Dogs sont idéales pour faire jaser à votre prochain barbecue. Vos amis les plus aventuriers voudront l’essayer et l’apprécieront probablement, alors qu’on entend déjà vos tantes dire que c’est «donc bien spécial, de la bouffe de végé». Vous ne convaincrez toutefois pas un carnivore à remplacer la bonne vieille saucisse faite de viande par une carotte.

Pour l’instant, les Carrot Dogs ne sont disponibles que dans quelques épiceries spécialisées , au prix de 6,99$ pour 6 carottes. Un restaurant les a aussi incluses à son menu si vous souhaitez y goûter avant de vous commettre : la Taverne Atlantique, 6512 avenue du Parc, à Montréal.

Lightlife

Photo: Andrea Lubeck

Pour un végé novice ou une omnivore qui ne souhaite pas trop sortir des sentiers battus en matière de saucisse à hot-dog, la Lightlife est la saucisse qu’il vous faut. Elle réussirait haut la main un test à l’aveugle aux côtés des Hygrade, Lesters et Olymel de ce monde. Son goût et sa texture sont à ce point convaincants!

Nul besoin de décrire son goût, que l’on qualifie de «classique», parce que vous le connaissez déjà. La seule différence, c’est que la saucisse ne contient aucune viande.

Peu importe la façon dont vous agrémentez votre hot-dog – all-dress, ketchup seulement ou même de manière un peu funky avec de l’aïoli, du kimchi et des oignons croustillants –, vous ne serez pas déroutés par la saucisse Lightlife.

Les saucisses à hot-dog de Lightlife se trouvent dans la plupart des grandes bannières . On paie aux alentours de 4,49$ pour 8 saucisses.

Gusta – Vegan Dog

Photo: Andrea Lubeck

Notre première impression des Vegan Dog de Gusta, c’est qu’elles sont à mi-chemin entre une saucisse fancy et une saucisse à hot-dog «régulière».

L’élément distinctif ici: elles sont faites à base de protéine de gluten (avis aux cœliaques) – aussi connue sous le nom de seitan. C’est d’ailleurs ce qui donne aux Vegan Dog une texture particulière, un peu plus granuleuse, qui s’éloigne de celle des saucisses à hot-dog, mais qui se rapproche un peu des saucisses porc et bœuf.

En ce qui concerne le goût, les épices sont bien dosées; ni trop salées, ni trop fumées. Selon l’un des Goûteurs, la base de seitan laisse cependant un arrière-goût qui pourrait faire sourciller un carnivore.

Or, même si c’est étiqueté ainsi, on n’est pas convaincus qu’il s’agisse d’une véritable saucisse à hot-dog. C’est une excellente alternative végé, qui pourrait briller seule, sans pain comme support. Mais si vous tenez absolument à la manger en hot-dog, on vous suggère de le faire dans le cadre d’une soirée «hot-dogs excentriques», du genre pain naan et saucisse merguez.

Les Vegan Dog de l’entreprise montréalaise Gusta sont disponibles dans la plupart des grandes bannières, épiceries spécialisées et de quartier, au prix de 6,99$ pour 12 saucisses.

Yves Veggie Cuisine – Tofu Dog

Photo: Andrea Lubeck

Les végé de la première heure connaissent cette marque, alors que les omnivores l’ont probablement déjà remarquée non loin du rayon des légumes (et l’appellent à tort «Saint-Yves»): Yves Veggie Cuisine, une entreprise canadienne pionnière dans le sans-viande, parmi les premières à avoir frayé son chemin sur les tablettes des grandes surfaces.

C’est la saucisse que nous avons le moins apprécié. Nous n’avons pas été impressionnés par sa texture un peu caoutchouteuse en bouche. Son arrière-goût de soya trahit aussi l’absence de viande. Mais on goûte tout de même les épices et le fumé traditionnels de la saucisse à hot-dog.

Ne levez toutefois pas le nez sur les Tofu Dog pour autant: si vous êtes mal pris et que c’est votre seule option, ces saucisses feront amplement l’affaire (et un végé ne vous en tiendra pas rigueur, parole de végane). Un omnivore qui y goûte ne sera pas non plus complètement dépaysé et voudra peut-être même prendre un deuxième hot-dog végé, qui sait.

Pas besoin de courir aux quatre coins de la ville pour trouver les Tofu Dog: elles sont disponibles dans la plupart des grandes bannières. Il faut débourser entre 3,99$ et 4,49$ pour 6 saucisses.

