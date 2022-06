Stranger Things 4: les frères Duffer regrettent d'avoir tué ce personnage

Partager







**Attention, cet article est rempli de spoilers de la saison 4 de Stranger Things, volume 1.

La saison 4 de la célèbre série Stranger Things fait couler beaucoup d'encre sur le Web. À coups de memes et de théories, les fans expriment leur amour pour la série créée par les frères Duffer pour Netflix.

Mais les fans expriment parfois aussi leur désaccord avec certaines décisions prises par les scénaristes et créateurs. Parmi les événements controversés, on compte évidemment les morts de certains personnages aimés par les spectateurs.

Lors de la saison 2, on a pleuré la triste mort du bon Bob, incarné par Sean Astin. Cette fois-ci, c'est le décès du personnage de Chrissy (Grace Van Dien) qui fait jaser. Et les spectateurs ne sont pas les seuls à être déçus: les créateurs de Stranger Things, les frères Duffer, regrettent également cette décision.

En entrevue avec TVLine, Matt Duffer a déclaré que les créateurs ont eu un moment «qu'est-ce qu'on vient de faire?» concernant le choix de tuer Chrissy. Pour rappel, Chrissy meurt au tout début de la saison 4 sous les terrifiantes griffes de Vecna.

Dans l'épisode en question, Chrissy venait tout juste de partager l'écran avec le personnage d'Eddie (Joseph Quinn), et selon Matt Duffer, la scène était particulièrement tendre et il y avait une magnifique chimie entre les deux personnages. Mais cette scène a été tournée longtemps après celle du décès de Chrissy, alors il était trop tard.

«La scène [entre Chrissy et Eddie] a pris vie d'une manière tellement belle», s'émerveille Matt. «Et c'est, en grande partie, grâce à Joseph Quinn et Grace Van Dien», explique-t-il. «On avait déjà tué Chrissy quand on a filmé ça,» ajoute Ross Duffer.

On ne va donc jamais savoir si une amitié (ou plus) aurait pu se développer entre Chrissy et Eddie. D'ailleurs, on va seulement connaître le sort d'Eddie quand le volume 2 de la saison 4 va débarquer sur Netflix, le 1er juillet.

