Voici quelle barquette de fraises choisir pour s’assurer qu’elle soit recyclée

Partager







Une barquette de bois débordante de fraises rouges et bien juteuses, c’est beau dans une photo Instagram, mais ce n’est pas accepté au bac de récupération. Il faut plutôt l’apporter à l’écocentre. Voici les contenants à privilégier pour réduire votre impact sur l’environnement.

Christian Schwier - stock.adobe.com

Les fraises sont typiquement vendues dans quatre différents emballages : la barquette de bois, la barquette de plastique, la barquette de carton avec des anses ou une fenêtre de plastique et celle 100 % carton.

Cette dernière, qui n’a pas d’anses ou des anses de carton, est celle à privilégier. Le carton est recyclable et recyclé ici, au Québec. La barquette peut donc être déposée au bac de récupération.

Beaucoup de choix

Il y a parfois une pellicule plastique qui recouvre les fruits. Celle-ci peut aussi aller dans le bac, puisque c’est un emballage de plastique souple qui s’étire facilement avec les pouces. On vous invite quand même à choisir l’option sans pellicule pour réduire votre consommation de plastique.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Les anses de plastique ne sont pas recyclables et doivent être retirées et jetées à la poubelle avant de mettre la barquette au bac.

Les barquettes de plastique sont, elles aussi, recyclables. La plupart d’entre elles sont faites de Polytéréphtalate d'éthylène (PET ou plastique n° 1). Il est recyclable et recyclé ici, au Québec.

On doit toutefois s’assurer que le contenant porte bien le numéro 1, 2, 3, 4, 5 ou 7 à l’intérieur d’un ruban de Möbius avant de le mettre au bac. Si ce n’est pas le cas, direction : la poubelle.

Depuis peu, on voit aussi nouvel emballage sur les tablettes : une boîte rectangulaire fermée avec fenêtre de plastique. Cet emballage permet de conserver la fraîcheur des fruits plus longtemps, tout en réduisant l’utilisation du plastique. C’est un bel exemple d’écoconception!

La boîte peut être déposée au bac. La fenêtre doit être retirée et jetée à la poubelle car elle ne s’étire pas.

Les questions à se poser

Sont-elles fraîches? Mûres? Abordables? Locales? Ce sont habituellement les questions qu’on se pose avant d’acheter des fraises. Et si on ajoutait maintenant à cela la question : leur contenant est-il accepté au bac de récupération? On le dit toujours : le recyclage, ça débute à l’achat. Un petit geste peut porter fruits!

Tricentris est un centre de tri qui dessert 234 municipalités du Québec. Grâce à ses articles informatifs, cette coop nous aide à orienter nos choix de consommation en fonction de ce qui est recyclable et à réduire ainsi notre impact sur l'environnement.