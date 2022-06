[PHOTOS] Une nouvelle fresque à couper le souffle sur l'avenue du Musée

Partager







Montréal ne serait pas aussi fascinante sans l’art urbain qui tapisse la ville. La toute nouvelle œuvre de l’artiste local Doras en est la preuve.

C’est sur l’avenue du Musée que l’artiste a pu faire aller ses pinceaux au cours des dernières semaines afin de créer une fresque colorée qui est tout simplement à couper le souffle.

Initiée par le Musée des beaux-arts de Montréal et produite par MU MTL, l’oeuvre éphémère s’intitule Niamh et tire son inspiration de la légende irlandaise de Niamh et d’Oisín à Tír na nÓg, ainsi que des thèmes de la nature et du temps, présents dans l’exposition L’heure mauve de Nicolas Party en cours au musée.

Après des heures de travail de la part de l’artiste et ses complices, il est maintenant possible de fouler cette œuvre et prendre de jolies photos lors de belles journées d’été.

Si vous avez envie d’aller y faire la fête, ce sera possible lors du prochain évènement de la série Aire Commune Centre-Ville en collaboration avec le Festival International de Jazz de Montréal le 22 juin prochain.

Au programme : de la bonne musique par les DJs Lexi et Tupi Collective, du beau monde avec qui jaser et l’oeuvre de Doras à vos pieds. Ce sera l’occasion de lever son verre à nos talentueux artistes! L’évènement commence à 17h pour se terminer à 22h et les billets seront gratuits.

Cliquez ici pour savoir comment se rendre sur l'avenue du Musée.

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s