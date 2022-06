Ces poubelles poussent des cris de jouissance lorsqu'on y jette des déchets

Partager







«Hmmmmm... merci...»: si les deux poubelles du pont David Hall de Malmö ont une apparence tout à fait banale, la voix plus que sensuelle qui en émane a de quoi surprendre ses utilisateurs.

La ville du sud de la Suède s'est récemment lancée dans une nouvelle campagne de sensibilisation à la propreté urbaine en changeant la voix traditionnelle de ses poubelles parlantes pour une voix féminine bien plus sensuelle, aux paroles très évocatrices. La retenue luthérienne est bien lointaine.

• À lire aussi: Structube retire deux poubelles de son site web en raison d'une controverse sur leurs noms

Les répliques qu’on peut entendre se traduisent par: «Reviens s’il te plaît et refais ça», «Hmmm... Merci», «Oh oui, juste là» et «Haaa... C’était follement bon!».

Objectif affiché par la mairie, à l'origine du projet: faire parler de ce qui est vraiment sale, à savoir les détritus.

• À lire aussi: Un Québécois a construit un véritable château de 28 000 canettes et on ne comprend pas pourquoi il n’y a pas plus de gens qui en parlent

Installées depuis quelques années sur une artère affluente de la troisième ville du pays, les poubelles parlantes encourageaient déjà les riverains à garder leurs distances pendant la pandémie de COVID-19.

Équipée d'un détecteur et d'un module sonore, la poubelle lance un petit message vocal chaque fois qu'un usager ouvre la poubelle.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s