Le Café Pista sur Saint-Laurent se transforme en buvette tous les jeudis et vendredis soirs

Le concept «café de jour, buvette de soir» a définitivement le vent dans les voiles à Montréal. La preuve: Café Pista devient «Vin Public» le temps de quelques soirées d’été.

À deux pas du Quartier des Spectacles, le populaire café se transforme en sympathique buvette dès 17h tous les jeudis et vendredis.

Avec les Francos, le Festival International de Jazz et tous les autres événements qui animeront le Quartier des Spectacles cet été, voici une adresse à ajouter à votre bucket list si vous cherchez un endroit où boire du bon vin dans le coin.

Bonne bouffe et bon vin sont inscrits sur la carte qui risque de changer toutes les semaines. Le tout se déguste à merveille dans une ambiance tamisée et romantique.

En effet, «Vin Public» propose un menu qui vous encourage à créer votre propre «charcuterie bord» à prix d’ami. Charcuteries, fromages québécois, tartares, rillettes travaillées et autres inspirations saisonnières sont au menu afin de s'offrir le parfait apéro. C’est le chef Jules Bruneau, finaliste de l’émission Les Chefs à Radio-Canada en 2019 et anciennement au Monopole et Boxerman, qui signe le menu.

Des bouteilles de rouge, blanc, rosé, mousseux et orange sont disponibles et se partagent à merveille avant d’assister à un spectacle dans le coin. Les amateurs de vins bien travaillés seront définitivement aux anges devant l’offre en vin de l’endroit.

Café Pista a d’ailleurs récemment lancé un délicieux cold brew en format prêt-à-boire, et Vin Public s’amuse à le mettre de l’avant dans d’incroyables cocktails servis sur place. Mention spéciale au café limonade alcoolisé et au Pista pina colada qui font rêver! Ce café en canette figure d'ailleurs dans notre liste des tendances boissons de l’été 2022.

Cette nouvelle buvette est l’endroit idéal pour commencer (ou conclure) une soirée dans le quartier le plus animé de Montréal.

Vin Public

1587, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Les jeudis et vendredis dès 17h

