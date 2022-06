Le rappeur Post Malone sera papa

Partager







Le rappeur de 26 ans Post Malone annonce que sa copine et lui attendent un bébé prochainement!

«Je suis très excité de commencer ce nouveau chapitre de ma vie. J’ai toujours été triste, mais tout a changé. Je n’ai jamais été aussi heureux de toute ma vie. Il est temps de prendre soin de mon corps, de ma famille et mes amis et de propager de l’amour partout où je vais», lance-t-il à TMZ.

Post Malone et sa copine vont célébrer le tout avec leur famille et amis lors d’une petite fête privée. Ils ont bâti leur relation loin des projecteurs et souhaitent que leur nouvelle famille puisse aussi grandir dans l’intimité.

Ce sera le premier enfant du rappeur de 26 ans qui a sorti l’album ​​Twelve Carat Toothache, le 3 juin dernier.

