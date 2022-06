L'île de l'amour: Bianca nous annonce que Derek fréquenterait une autre insulaire

Partager







On avait hâte de lui parler à celle-là !

On a enfin plus de réponses sur l’histoire entre Derek et Bianca. Le beau brun en question s’est retrouvé dans un carré amoureux (Alexandra, Megan et Bianca) qui lui a valu les foudres de sa partenaire.

Le pauvre Derek s’est fait ramasser lors de l’émission spéciale L’île de l’amour règle ses comptes où Bianca ne s’est vraiment pas gênée pour lui dire ses quatres vérités.

Quelques jours plus tard, Bibi est toujours sous le coup des émotions.

«Je suis encore sous l’effet des émotions. On va être capable de se revoir en groupe mais clairement il n’y a plus d’amour. Au moment où je l’ai vu, j’ai vraiment ressenti quelque chose de fort mais ses actions m’ont éloigné de lui», lance-t-elle.

Elle a même précisé que Derek serait déjà en fréquentation avec une autre insulaire!

«Pour te donner une idée à quel point il n’est pas fait pour moi, j’ai entendu qu’il serait déjà en fréquentation avec une autre insulaire. Je me suis fait dire que ça serait Jade», annonce-t-elle.

Après avoir vu les épisodes de cette saison, Bianca regrette beaucoup les choix qu’elle a effectués lors de l’aventure. Notamment au sujet de Jacob.

«Je regardais les émissions et même moi, je me demandais ce que j’attendais. J’aurais eu besoin d’une petite claque en arrière de la tête pour me réveiller. J’aurais dû continuer avec lui, [Jacob]. Je me voyais aller et je savais que j’étais bien avec lui», dit-elle.

Maintenant de retour au Québec, Bianca se dit très reconnaissante de tout l’amour qu’elle reçoit mais avoue que c’est tout de même épeurant.

«J’ai plein de gens qui viennent me voir pour des photos, pour me complimenter et pour me donner de l’amour. Il y a même des gens qui en ont pleuré! Je ne comprends pas encore totalement ce qui se passe mais on va s’adapter», lance Bianca.

Pour ceux qui se demandaient si l’histoire entre Bianca et Jacob était terminée, on vous confirme que non!

En plus de s’être embrassés devant le Québec pendant un live Instagram, les deux tourtereaux seraient en train de se bâtir tranquillement une relation solide.

«Je peux dire qu’on s’est revu et qu’on est très bien ensemble. Si on arrive au point d'être en couple, on va l’annoncer nous-mêmes. On doit ça aux gens, je crois», explique-t-elle.

La deuxième saison de l’île de l’amour vient tout juste de se terminer mais on n’a pas fini d’entendre parler de nos insulaires préférés.

Pour voir et revoir les déboires de Derek et le parcours amoureux de Bianca, rendez-vous à TVA+.

