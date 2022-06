Montréal fait partie des 10 meilleures villes au monde où faire un stage

Partager







La ville de Montréal figure à la 9e place des meilleures villes au monde pour y faire un stage étudiant, selon une nouvelle analyse de l’entreprise de marketing Business Name Generator.

La ville de Montréal a pris la 9e place du palmarès en raison de son loyer qui coûte en moyenne 1 026$ pour un logement de grandeur 3 1/2, le plus abordable au monde selon ce sondage. Elle est d’ailleurs la seule ville canadienne à se faire une place dans ce top 10.

Les trois premières positions sont occupées par des villes américaines. Los Angeles figure au premier rang avec 4 069 postes vacants pour les stagiaires - un chiffre largement supérieur aux autres villes du monde - et un salaire moyen de 3 618$US par mois. La ville d’Austin au Texas est au deuxième rang et est suivie de Ann Arbor dans l’État du Michigan.

Toujours selon ce sondage, un stagiaire montréalais gagnerait en moyenne 3 200$ US par mois (environ 4 120$ CAN) et travaillerait 37,4 heures. À l’heure actuelle, 537 postes de stagiaires seraient disponibles sur le territoire montréalais.

Courtoisie Le top 10 réalisé par Business Name Generator

Pour réaliser cette analyse, l’entreprise s’est basée sur plusieurs données comme le coût d’un loyer pour un appartement de grandeur 3 1⁄2, le salaire moyen pour un stagiaire, le nombre de postes disponibles dans la ville et le nombre d’heures travaillées en moyenne par semaine. La firme de marketing a analysé les données provenant de 50 villes pour établir son palmarès.

