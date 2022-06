7 artistes qui sont revenus dans les palmarès grâce à un film ou une série

Partager







Si vous venez de réussir à sortir la chanson Running Up That Hill (A Deal With God) de Kate Bush de votre tête, nous sommes désolés; elle risque d’y revenir.

Depuis la sortie de la première partie de la quatrième saison de Stranger Things, tout le monde parle du classique de 1985. Une génération de nouveaux fans l’ont découvert et sont tombés amoureux avec la pièce New Wave Prog. Elle est partout: l’auteur de ces lignes l’a même entendue au IGA hier.

Ce nouvel engouement a été suffisant pour faire en sorte que la pièce soit revenue dans les palmarès!

Dans la plus récente édition du Billboard Hot 100, Running Up That Hill s’est hissée au quatrième rang de la liste convoitée. Un exploit très rare pour une chanson de 37 ans, mais pas inexistant.

Voici donc 6 autres artistes qui, tout comme Kate, ont eu un deuxième souffle grâce au 7e art.

The Beatles

Bien que le Fab Four a été très familier avec le Billboard dans les années 60, dans les années 80, c’est un charmant délinquant qui l’a aidé à revenir dans les palmarès. Après avoir été utilisée dans une scène mythique du film Ferris Bueller's Day Off, la version des Beatles de Twist and Shout s’est rendue au 23e rang de la liste.

The Righteous Brothers

C’est impossible d’entendre Unchained Melody sans imaginer le regretté (dans le film et dans la vraie vie) Patrick Swayze passer ses bras autour de Demi Moore dans le but de faire de la poterie. Après la sortie de Ghost, la pièce de 1965 est revenue en force dans le Billboard, se hissant au 13e rang. Le groupe a aussi ré-enregistré son classique. La nouvelle version, elle, s’est rendue au 19e rang.

Queen

Malgré le fait que c’est une des chansons les plus connues au monde, quand Bohemian Rhapsody est parue en 1975, elle a à peine franchi le top 10 du Hot 100 en se rendant jusqu’au neuvième rang. Cependant, quand deux animateurs de télé communautaire (on parle ici de Wayne et Garth de Wayne’s World) ont écouté la pièce dans leur auto en 1992, la pièce a réussi à se rendre au numéro 2! Elle a aussi fait une brève apparition dans le palmarès en 2018 après la sortie du film s’appelant aussi Bohemian Rhapsody.

N.W.A.

Dire que les pionniers du gangsta rap n’ont pas reçu beaucoup d’amour des palmarès quand ils ont fait paraître leur album séminal Straight Outta Compton serait un euphémisme. La pièce titre de l’album, qui est aujourd’hui un classique, n’avait même pas franchi le top 100. Cependant, en 2015, quand un film racontant l’histoire de N.W.A. est paru (oui, le film s’appelle aussi Straight Outta Compton), la pièce a enfin reçu un peu de reconnaissance des hautes instances, se hissant au 38e rang du Billboard.

Nirvana

Même si Something in the Way figure sur un des albums les plus populaires de tous les temps, peu de gens considéraient que c’était une des pièces signatures de Nirvana. Du moins, jusqu’à tout récemment. Après avoir été utilisée dans le blockbuster de 2021 The Batman, la ballade obscure a réussi à se rendre au 46e rang du palmarès.

Elton John

Même si l’apparition de Tiny Dancer, son classique de 1972, dans Almost Famous de Cameron Crowe en 2000 n’a pas mené à un retour au Billboard, ça a tout de même cimenté la pièce comme une des plus grandes chansons de tous les temps.

Cependant, quand Elton John a joué une nouvelle version de sa chanson Candle in the Wind aux funérailles de son amie Lady Di en 1997, la pièce est entrée au sommet du Hot 100 et y est restée pour 14 semaines (nous savons que techniquement, des funérailles ne comptent pas, mais elles ont été diffusées à la télé donc nous allons l’accepter)!

