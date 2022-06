Le groupe de K-pop BTS prend une pause et voici pourquoi

Partager







Le groupe de K-pop BTS, connu depuis maintenant neuf ans, a annoncé faire une pause d'une durée indéterminée et les fans sont inquiets.

La nouvelle a été faite lors de leur repas annuel FESTA, qui célèbre la fondation du groupe de renommée mondiale. Plusieurs membres ont éclaté en sanglots.

Les 7 membres de BTS, qui ont entre autres le succès Dynamite, expliquent cette pause par une envie de développer des projets solos et de se redécouvrir individuellement.

RM, un des membres, a indiqué «J'ai toujours cru que BTS était différent des autres groupes, mais le problème avec la K-pop et le système d'idols est que ça ne nous donne pas le temps de prendre en maturité. Tu dois toujours produire de la musique et toujours faire quelque chose pour ton public».

Jimin a ajouté «Nous ne pouvons faire autrement que de penser à nos fans, et comment on veut que les gens se souviennent de nous en tant artistes. Je crois que c'est pourquoi nous passons présentement par une mauvaise période. On essaie de trouver notre identité et s'est épuisant et un long processus».

Ça n'est pas la première fois en neuf ans que le groupe prend une pause et ils veulent revenir ensemble. Toutefois, on a une sensation de déjà-vu, quand One Direction avait annoncé leur séparation!

