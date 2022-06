Netflix va lancer un jeu de télé-réalité basé sur Squid Game et vous pourriez y participer pour gagner 4,56 millions de dollars

Partager







Un jeu inspiré du monstrueux succès coréen sera tourné en 2023 et promet une somme record à son vainqueur.

Squid Game: The Challenge mettra aux prises 456 concurrents qui s’affronteront dans diverses épreuves dans le but de remporter une faramineuse somme de 4,56 millions de dollars, soit le prix le plus élevé jamais décerné dans une émission de télé-réalité.

«Squid Game a pris d'assaut le monde avec l'histoire captivante et les images emblématiques du réalisateur Hwang Dong-hyeok. Nous sommes reconnaissants de son soutien alors que nous transformons le monde fictif en réalité dans cette compétition gigantesque et cette expérience sociale», a déclaré Brandon Riegg, vice-président de Netflix pour les séries non-scénarisées et les documentaires.

«Les fans de la série dramatique s'apprêtent à vivre un voyage fascinant et imprévisible alors que nos 456 concurrents du monde réel navigueront dans la plus grande série de compétitions de tous les temps, pleine de tension et de rebondissements, avec le plus gros prix en argent à la fin.»

Pour participer à l’appel de casting et courir la chance de peut-être, éventuellement, faire partie des 456 chanceux (ou pas) qui joueront le jeu du calmar, il faut aller au squidgamecasting.com et choisir l’option «Global Casting», lorsqu’on est au Québec.

Notez bien qu’il faut être fluent dans la langue de Winona Ryder pour espérer être choisi.



En ce qui concerne l'adaptation à grande échelle et dans le monde réel de Squid Game, il faut avouer que le YouTubeur MrBeast (qui a peut-être involontairement donné l’idée à Netflix) avait très bien fait les choses à la fin de l’année dernière lorsqu’il avait organisé sa propre version du jeu où 456 000 dollars étaient offerts au gagnant.

