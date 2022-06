Resident Evil Village: le DLC «The Winters’ Expansion» annoncé pour l’automne [PHOTOS]

Partager







Lors de sa présentation de lundi soir, Capcom a annoncé The Winters’ Expansion, une expansion pour Resident Evil Village qui sortira le 28 octobre.

Selon Capcom, ce contenu téléchargeable inclura une nouvelle campagne, plus de contenu pour le mode Mercenaries et un mode à la troisième personne.

Nouvelle campagne

D’abord, la campagne Shadows of Rose suivra Rosemary Winters, la fille d’Ethan. Cette nouvelle aventure se déroule 16 ans après les événements de Resident Evil Village. Rose partira à la recherche d’un moyen de se débarrasser de sa malédiction et, dans sa quête, elle entrera dans la conscience du Megamycete. Son exploration la mènera dans un domaine mystérieux où des souvenirs du passé reviendront pour créer un monde cauchemardesque et tordu.

Nouveautés dans The Mercenaries

Ensuite, des niveaux supplémentaires et de nouveaux personnages jouables seront ajoutés au mode d’action/arcade The Mercenaries. Parmi ceux-ci, on retrouvera Chris Redfield, Karl Heisenberg et Alcina Dimitrescu. Chaque personnage est unique et a ses propres atouts.

Resident Evil Village vu sous un nouvel angle

Enfin, Capcom intègre un mode pour savourer Resident Evil Village à la troisième personne. Dans ce mode de jeu, on pourra jouer à l’histoire principale avec une vue par-dessus l’épaule d’Ethan et ainsi voir notre personnage affronter les ennemis sous un nouvel angle.

Resident Evil Village - Gold Edition

Pour ceux qui n’auraient pas encore joué à Resident Evil Village, Capcom a annoncé une édition Gold du jeu, comprenant le jeu original et The Winters' Expansion. Cet ensemble sortira également le 28 octobre 2022 en formats physique et numérique sur toutes les plateformes.

Resident Evil Re:Verse arrivera le 28 octobre

En même temps que The Winters' Expansion, Capcom a aussi annoncé que l’expérience multijoueur Resident Evil Re:Verse arrivera en ligne le 28 octobre et sera accessible gratuitement aux joueurs qui possèdent Resident Evil Village.

Resident Evil Re:Verse est un jeu de combat PvP à six joueurs où les joueurs incarneront des personnages différents de la série Resident Evil.

Cette expérience multijoueur a été reportée plusieurs fois, afin de permettre à l’équipe de travailler plus longtemps et ainsi offrir une expérience de jeu plus fluide aux joueurs.

Le nouveau contenu téléchargeable The Winters’ Expansion et Resident Evil Re:Verse arriveront le 28 octobre sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Steam, et Stadia. Capcom n’a toutefois pas encore dévoilé combien le DLC coûtera.

