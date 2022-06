Toutes les vedettes qui étaient à la première de «Mixmania 20 ans plus tard»

Partager







Lundi le 13 juin en soirée a eu lieu à Montréal la grande première du documentaire Mixmania, 20 ans plus tard. Pour l’occasion, une foule d’anciens candidats de l’émission qu’on adore encore aujourd’hui étaient présents.

Sur le tapis rouge (qui était en fait bleu), on a pu voir les participants de la première édition de Mixmania, bien sûr, mais aussi certains des saisons antérieures, comme Tommy Tremblay, Claudia Bouvette, Anouk Lauzon et les gagnants de Star Académie en 2021 et 2022, William Cloutier et Krystel Mongeau.

Voyez les photos juste ici :

William Cloutier a partagé d’adorables photos de lui et sa copine, Sara

Anouk Lauzon a pris des photos avec les candidats de sa saison, Mix 4, Reginald Bellamy, Megan Brydon, Marie-Catherine Lanthier, Kiève Antaya, Raphaël Roberge et Alexandra Poulin.

Capture d'écran Instagram @anouklauzon

Capture d'écran Instagram @anouklauzon

Anouk a aussi partagé une incroyable photo de groupe! Wow.

Capture d'écran Instagram @anouklauzon

Tommy Tremblay alias PETiTOM était aussi de la partie.

Capture d'écran instagram @cravecanadafr

Tout comme Claudia Bouvette qui a partagé des photos de son look en Story sur Instagram.

Capture d'écran Instagram @claudiabouvette

Le photographe Bertrand Exertier a aussi immortalisé leurs tenues.

Le documentaire Mixmania, 20 ans plus tard sera disponible sur Crave dès le 22 juin 2022. À voir!

Ces vidéos pourraient vous intéresser :

s