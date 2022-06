Cette comédie romantique Netflix sera le prochain «Kissing Booth»

Partager







Une bande-annonce est enfin sortie pour l'adaptation à l'écran du roman Hello, Goodbye, and Everything in Between, de Jennifer E. Smith.

• À lire aussi: Voyez la bande-annonce torride de «The Summer I Turned Pretty»

• À lire aussi: Ce nouveau film d’amour avec Hero Fiennes-Tiffin va remplacer «After»

Synopsis

L'acteur Jordan Fisher, qu'on a pu voir dans To All The Boys 2, et Talia Ryder, se partagent la vedette dans les rôles de Aidan et Clare. Les deux amoureux revisitent toutes les étapes de leur relation dans un grand rendez-vous épique à travers tous les lieux les plus marquants pour eux et des lieux inusités. La raison de leur sortie est crève-coeur. Aidan et Clare avaient conclu un pacte pour se quitter avant l'université. Rendus au moment décisif, resteront-ils ensemble, ou est-ce la fin de leur histoire?

Premières images

La bande-annonce nous donne peu d'indices sur l'issue de la relation.

Ce que l'on sait

Le film met en vedette Ayo Edebiri, Nico Hiraga, Jennifer Robertson, Patrick Sabongui, Eva Day, Julia Benson, Dalias Blake, Sarah Grey et Djouliet Amara.

La production est dirigée par Michael Lewen avec l'assistance de l'acteur principal. C'est l'adaptation d'un roman paru en septembre 2015 de Jennifer E. Smith, invoquant premières amours et quête de soi. Le film parfait pour une soirée entre filles!

Hello, Goodbye, and Everything in Between débarque sur la plateforme Netflix le 6 juillet prochain.

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos:

s