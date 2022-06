Elden Ring: cette joueuse bat Margit avec sa harpe et on remet en question nos habiletés [VIDÉO]

Partager







Après une manette Fisher-Price et une banane, un nouvel objet joint les rangs des manettes de jeu inusitées pour jouer à Elden Ring. Une harpiste réussit la prouesse de battre Margit the Fell Omen en utilisant son instrument de musique comme manette.

Dénichée par GamesRadar, une publication Reddit d'une joueuse attire beaucoup l'attention de la communauté Elden Ring. La harpiste Anna Ellsworth a publié une vidéo la montrant combattre l'un des premiers boss sérieux du jeu de FromSoftware.

Le combat en soi se déroule très proprement, et Ellsworth enchaîne les esquives et les attaques majestueusement. Toutefois, outre le fait qu’elle utilise une harpe pour battre Margit, ce qui impressionne le plus c’est que son personnage ne porte aucune armure, le rendant à la fois plus vulnérable, mais beaucoup plus agile.

Comment réussit-elle cet exploit? Dans sa vidéo, elle explique que sa harpe est connectée à son ordinateur et qu’elle la relie à des actions à l’aide de deux programmes qui détectent le ton et le son.

Ainsi, Ellsworth peut pincer certaines cordes qui la feront avancer, reculer, attaquer ou utiliser un item. Bien sûr, ce genre de configuration nécessite un peu d’adaptation, étant donné les limitations que l’instrument ou les programmes peuvent apporter. Toutefois, l’exploit reste impressionnant et nous amène à nous poser des questions sur notre propre habileté avec une simple manette de jeu.

De plus, Margit the Fell Omen n’est pas un boss facile, comme on peut le constater avec les trophées des joueurs sur PC et PlayStation. Au moment d’écrire ces lignes, seulement 55% des joueurs sur PC et 64% des joueurs sur PlayStation ont réussi à le battre.

