Etsy Design Awards : voici qui sont les 6 artisans canadiens parmi les 100 finalistes [2022]

Les Etsy Design Awards sont de retour cette année pour une quatrième édition et six artisans canadiens ont réussi à se tailler une place parmi les finalistes.

Après avoir reçu des dizaines de milliers de candidatures de partout à travers la planète, Etsy a présenté ses 100 finalistes. Ces derniers sont répartis en 10 catégories : Art, Vêtements et accessoires, Mobilier, Décoration d’intérieur et éclairage, Bijoux, Enfants, Cuisine et repas, Animaux de compagnie, Mariage et célébrations, Vintage.

Voici les artisans canadiens, dont deux Montréalais, qui font partie des finalistes de l’édition 2022 :

L’entreprise montréalaise Us et Coutumes est nommée pour son banc de rangement B3 qui est un banc compact équipé d'étagères réglables et/ou de supports à chaussures. Il est personnalisable non seulement dans sa taille et sa longueur, mais aussi dans le type de bois et les couleurs des pieds.

Le mini vase multicolore soufflé en verre de l’artiste de Vancouver mérite sa place dans ce concours. Offert en trois formats différents, ce vase est parfait pour recevoir une jolie fleur coupée et mettre de la couleur dans sa décoration.

Cette boutique Etsy de Kelowna en Colombie-Britannique vend de fabuleuses pièces vintage pour la maison. L’item qui a attiré l’attention d’Etsy cette année est le vase en porcelaine blanche Art Déco de l’artiste Marcello Morandini.

Derrière Pompon Design, il y a la Montréalaise Jen Ham. Cette dernière s’amuse à créer des objets qui égayent le quotidien des enfants et des adultes, en utilisant des matériaux recyclés pour réduire les déchets. Sa création qui a été retenue pour le concours cette année est le Shrimp Wool Mobile pour inspirer les «futurs petits gastronomes».

Cette boutique Etsy de Vancouver propose des vêtements qui plaisent aux mariées minimalistes. C’est l’ensemble Rowen Bodysuit & Bianca Skirt qui est en compétition cette année pour les Etsy Design Awards.

L’artisane de Vancouver se taille une place parmi les finalistes grâce à sa bague Diana Ring in Black Onyx. Son nom donne un bon indice comme quoi la pièce est inspirée de l’héritage royal.

Pour choisir le grand gagnant de cette quatrième édition et les dix gagnants des catégories, le jury, composé de Dayna Isom Johnson, experte en tendances chez Etsy, et The Expert et à sa communauté de designers de renommée mondiale - dont Jenna Lyons, Brigette Romanek, Jake Arnold, évaluera la qualité, la créativité, l’utilité et le facteur «wow» des différentes créations. Les gagnants seront annoncés à la fin du mois de juillet 2022!

Sachez également que le public peut participer en votant pour sa création préférée, en lui attribuant une mention «favoris» sur Etsy. Le gagnant du vote du public remportera 5000$ US. Faites vite et aller voter pour les deux artisans montréalais en liste!

Consultez les listes les finalistes (et la seule gagnante jusqu'à maintenant!) québécois et montréalais des dernières éditions:

