Internet Explorer, 16 août 1995 – 15 juin 2022 [AVIS DE DÉCÈS]

À Redmond, le 15 juin 2022, à l’âge de 26 ans, est décédé le navigateur Internet Explorer.

Il laisse dans le deuil son père Thomas Reardon, son frère cadet Microsoft Edge, sa tante Windows, ainsi que plusieurs parents et amis.

Né le 16 août 1995, Internet Explorer a rapidement entamé une carrière prolifique de navigateur web, surpassant son feu rival Netscape à la fin du dernier millénaire et dominant le marché pendant plus d’une dizaine d’années par la suite.

Affaibli par les virus, les malwares et l’âge, le regretté fureteur s’est toutefois incliné dès 2012 face à son adversaire Google Chrome, lui cédant son titre de navigateur le plus utilisé, avant d’entamer une longue descente vers l’oubli et l’abandon collectif.

2015 a d’ailleurs vu la naissance de son frère Microsoft Edge, qui a, à ce moment, repris le flambeau de l’entreprise familiale.

Internet Explorer a été placé en soins palliatifs en mai 2021, alors que la date de sa mort avait alors été planifiée officiellement pour le 15 juin 2022.

La famille recevra les condoléances dès maintenant, par le biais du mode Internet Explorer (IE) de Microsoft Edge, qui permettra aux personnes endeuillées de se recueillir grâce à sa compatibilité avec les applications web requérant le défunt navigateur.