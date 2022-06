Sami Sheen, 18 ans, s’ouvre un OnlyFans et son père Charlie est en beau fusil contre sa mère Denise Richards

Partager







La décision de la jeune femme à peine majeure cause de la bisbille chez les Sheen.



Lundi, Sami Sheen, qui a célébré son 18e anniversaire de naissance en mars dernier, a invité ses abonnés Instagram à «cliquer sur le lien dans [sa] bio si vous voulez en voir plus».

Cela était bien entendu une façon détournée d’annoncer qu’elle s’était ouvert un compte sur la plateforme OnlyFans où elle publie désormais du «contenu intime» auquel il est possible d’avoir accès moyennant 19,99 dollars par mois.



Son père, Charlie Sheen, n’est pas du tout emballé par ce projet et blâme la maman de Sami, Denise Richards, pour avoir permis cela.



«Elle a 18 ans maintenant et elle vit avec sa mère. Cela ne s’est pas passé sous mon toit», a raconté à Page Six la vedette de Major League.



«Je n’approuve pas cela, mais puisque je suis incapable de l’empêcher, je l’ai implorée de faire ça avec classe, d’être créative et de ne pa sacrifier son intégrité», a-t-il ajouté.

De son côté, Denise Richards s’est défendue d’avoir encouragé sa fille à se mettre en valeur sur OnlyFans.



«Sami a 18 ans. Cette décision n’a pas été basée sur la maison dans laquelle elle habite. Tout ce que je peux faire en tant que parent, c’est la guider et faire confiance à son jugement, mais elle fait ses propres choix», a dit l’actrice de 51 ans.



Richards n’a pas hésité à montrer son soutien à sa fille en écrivant sous sa publication Instagram.

«Sami, je vais toujours te soutenir et tu peux toujours me faire confiance. Je t’aime», a écrit la star de Love Actually.

Capture d'écran / Instagram

Charlie Sheen et Denise Richards se sont mariés en 2002 et ont eu une autre fille ensemble. (Lola, 16 ans).



Richards a toutefois demandé le divorce en 2005 alors que Sheen amorçait une descente aux enfers liée à ses problèmes de consommation.

