Tom Hiddleston est heureux de jouer un Loki gender fluid et bisexuel.

Le comédien s'est entretenu avec Lily James pour la chronique Actors on Actors de Variety à propos de son interprétation de Loki dans la série du même nom, qui a commencé à être diffusée en 2021 sur Disney+.

Au cours de l’entrevue, l'acteur a déclaré qu'il estimait qu'il était «vraiment important» de montrer ces aspects de son personnage, qu'il joue sur grand écran depuis Thor en 2011.

«De retour de mes premiers jours de recherche sur le personnage dans les mythes anciens, l'identité de Loki était fluide dans tous les aspects et dans le genre, dans la sexualité. Elle n'avait pas émergé dans les histoires que nous avions racontées et j'étais vraiment heureux et privilégié, en fait, qu'elle soit apparue dans la série», affirme-t-il.

Dans le troisième épisode de la série, une version féminine de Loki, interprétée par Sophia Di Martino, demande au Loki interprété par Tom Hiddleston s'il est sorti avec des princesses ou des princes dans le passé – ce à quoi il répond «un peu des deux». Dans un teaser vidéo de la série, le genre de Loki est répertorié comme «fluide» sur une feuille de réservation.

Pour l'acteur, ces détails sont des «petit pas», reconnaissant qu'il y a «tellement plus à faire» pour la représentation queer dans l'univers cinématographique Marvel.

«L'univers cinématographique Marvel doit refléter le monde dans lequel nous vivons, c'était donc un honneur d'en parler», déclare-t-il. « C'était vraiment important pour (la réalisatrice) Kate Herron et (le showrunner) Michael Waldron, et je suis ravi que nous ayons pu l'intégrer à notre histoire», poursuit l'acteur.

