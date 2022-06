Elden Ring: quelqu’un transforme tous les ennemis en Malenia et c'est terrifiant [VIDÉO]

Partager







À la recherche d’un défi vidéoludique? Remplacez tous les ennemis dans Elden Ring par la boss la plus difficile du jeu, Malenia the Goddess of Rot, juste parce que c’est possible de le faire.

Ceux qui ont affronté Malenia savent que la bataille The Blade of Miquella n’est pas une tâche facile à accomplir. Considérée comme l’une des boss les plus difficiles du jeu de FromSoftware, Malenia donne aussi droit à l’une des meilleures armes du jeu, rendant le joueur ultra puissant.

Toutefois, parce que certaines personnes aiment les défis (ou la souffrance), quelqu’un a créé un mod permettant de remplacer tous les ennemis du jeu par nulle autre que Malenia.

Dénichée par PCGamesN, cette vidéo du youtubeur Bushy démontre comment la difficulté d’Elden Ring sans mod n’est rien à comparer à ce petit enfer qu’il a recréé.

Grâce à un «enemy randomizer», on peut remplacer tous les ennemis réguliers, les boss et même la faune par Malenia. Ainsi, dans certaines zones du jeu, on peut affronter plus de cinq méga boss à la fois.

Si ce mod vous intéresse, voici où le trouver, mais c'est à essayer à vos risques et périls.

