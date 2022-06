Gudetama: une série mettant en vedette le petit œuf déprimé arrive sur Netflix [VIDÉO]

Partager







Netflix a dévoilé Gudetama: An Eggcellent Adventure, une nouvelle série mettant en vedette le petit œuf japonais paresseux Gudetama, qui arrivera dans les prochains mois.

La description de la série se lit comme suit: «un œuf apathique qui a renoncé à la vie, sachant que tout ce qui l’attend est l’assiette de quelqu’un, est forcé de sortir du réfrigérateur par le poussin enthousiaste et autoritaire Shakipiyo. Ensemble, l’étrange couple se lance dans une quête retrouvée leur mère».

Créé par Emi Nagashima alias AMY, Gudetama existe sous l'égide de la compagnie Sanrio, la société derrière Hello Kitty. Étant un jaune d’œuf déprimé, Gudetama chiale sur les difficultés de la vie.

Le personnage paresseux a été créé en 2013, dans le cadre d’un concours organisé par Sanrio parmi ses employés. Une série animée Gudetama a ensuite été produite en 2014 dans le cadre de l’émission de télévision japonaise Asa Chan!. La série a diffusé environ 1000 épisodes d’une minute jusqu’en 2017.

Depuis sa création, d’innombrables articles dérivés du petit œuf dépressif ont été produits, comme des peluches, de la papeterie, des valises, des vêtements, un jeu mobile et plus encore. Gudetama a même eu droit à des restaurants, une ligne de cosmétiques, un avion et même un train. De plus, Sanrio s’est associé à Oni Press pour créer une série de romans graphiques à l’effigie du personnage, dont le premier tome, Gudetama: Love for the Lazy de Wook-Jin Clark, a été publié début 2020.

Netflix n’a pas encore dévoilé de date précise pour la sortie de Gudetama: An Eggcellent Adventure sur la plateforme de diffusion, mais la série devrait arriver d’ici la fin de l’année.

