La production de l’île de l’amour a ramené l’adorable Maya au Québec

Si vous avez regardé la saison 2 de l’île de l’amour, vous avez assurément remarqué les adorables petits chiens qui se sont mêlés aux Insulaires. Eh bien sachez que Maya, la petite chienne noire, vit maintenant «sa best life» au Québec avec son nouveau maître.

Charles-William a un rôle très important dans la production de l’île de l’amour: il occupe le poste de nounou pour les Insulaires. Il a eu la chance de passer tout le séjour dans la villa (mais loin des caméras) et surtout, d’adopter Maya.

Charles-William et Maya.

«La connexion s’est faite naturellement. C’est même elle qui m’a adopté. Quand on est arrivé, on a évidemment remarqué que les chiens errants Lucy et Maya «habitaient» sur le domaine et ils étaient super affectueux. On les a nommés ainsi en l’honneur des nounous qui s’occupent des Insulaires une fois qu’ils sont éliminés», lance le nouveau maître de Maya.

La connexion entre Charles-William et la bête d’environ un an et demi est très spéciale.

«C’est comme si elle était une humaine. On se comprend, elle m’écoute super bien, mais elle reste indépendante. Lorsqu’on était là-bas, elle pouvait passer sa journée sur la plage à faire ses affaires et le soir, elle revenait à l’heure du coucher. Je le sais parce qu’elle revenait toujours gratter à ma porte», explique-t-il.

L’adoption n’a pas été compliquée. «La femme qui s’occupe du domaine m’a dit que Maya errait dans les environs depuis quand même un bout de temps. Étant donné que personne ne semblait s’occuper d’elle, la femme m’a aidé à remplir les papiers pour l’adopter, elle l’a fait vacciner et elle l’a même préparée pour son grand voyage jusqu’au Québec», explique-t-il.

Une fois les papiers remplis, il ne restait plus qu'à passer aux douanes canadiennes.

«Pour vrai, le douanier qui nous a accueillis l’a reconnu! On avait fait les procédures nécessaires pour ramener Maya à la maison, mais disons que ç'a facilité les choses qu’il la reconnaisse», dit-il.

Maya est maintenant canadienne!

«Elle est vraiment petite, mais elle a beaucoup de caractère! Elle se faisait brasser par les autres chiens, mais ne se laissait pas faire. Reste tout de même qu’elle a l’air vraiment heureuse d’être avec mon copain et moi», ajoute Charles-William.

Le passage du chien à l’île de l’amour n’est pas passé inaperçu. À un tel point que des fans l'ont reconnu dans la rue.

«Les gens m'arrêtent littéralement pour me demander si ce n’est pas le chien de l’île de l’amour. On lui a fait un Instagram et elle a un collier en forme de cœur doré comme le logo de l’émission. C’est une vraie petite vedette», dit-il.

Pour suivre les prochaines aventures de Maya, vous pouvez la suivre sur Instagram.

Pour voir ou revoir le passage de Maya à l’île de l’amour, rendez-vous à TVA+.

