Final Fantasy 7 Rebirth: la deuxième partie du «remake» arrivera à «l'hiver prochain» [VIDÉO]

Lors des célébrations du 25e anniversaire de Final Fantasy 7, Square Enix a finalement donné une idée de la fenêtre de sortie de la deuxième partie du remake... et il faudra malheureusement faire preuve de patience encore un peu.

Final Fantasy 7 Remake Part 2 a un nouveau nom et sera désormais connu comme Final Fantasy 7 Rebirth. La suite du remake est attendue sur PlayStation 5 à «l’hiver prochain», selon la bande-annonce.

«Trois ans peuvent sembler longs pour tous les fans qui attendent avec impatience le prochain jeu», écrit Yoshinori Kitase, producteur de la série, dans une publication Twitter. «Mais nous voulons offrir la meilleure expérience possible et rassurer tout le monde sur le fait que le développement se déroule à un rythme étonnamment rapide pour un titre HD d’une telle envergure.»

Par la bande, Square Enix a aussi confirmé que Rebirth sera le deuxième épisode d’une trilogie, et que l’équipe de développement s'était déjà mise au travail à produire la dernière partie du remake, selon le directeur de jeu Naoki Hamaguchi. On ne connaît toutefois pas son titre ni sa fenêtre de sortie prévue.

Capture d'écran Youtube/Square Enix

On se rappelle que la première partie, Final Fantasy 7 Remake, est sortie en avril 2020, près de cinq ans après sa première annonce, sur PlayStation 4. La version PlayStation 5 du jeu et sa version Intergrade sont arrivées l’année suivante. Square Enix a ensuite porté Remake sur Windows PC, via l'Epic Games Store. Finalement, une version Steam sortira ce vendredi 17 juin et sera compatible avec la Steam Deck.

Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion annoncé

Square Enix a profité des festivités pour annoncer le retour de Zack avec Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion. Le remake est un antépisode de Final Fantasy 7, dont l’original est sorti sur PSP en Amérique du Nord en 2008. Selon Square Enix, Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion arrivera sur Xbox Series X/S, PS5, PS4, Switch et PC cet hiver.

D’autres annonces concernant le populaire RPG de Square Enix ont par ailleurs été faites lors de la présentation de jeudi soir.

Parmi celles-ci, on retrouve Final Fantasy 7 Ever Crisis, qui arrive sur mobile et qui aura une version bêta fermée en 2022. Le jeu mobile est un remake graphiquement moins intense de la franchise FF7 et couvre non seulement l’histoire du jeu original, mais également les histoires des titres dérivés. Malheureusement, Square Enix n’a pas donné de date précise ni de moyen de s’inscrire à la bêta.

Des figurines exclusives à Final Fantasy 7 et d’autres items de collection ont aussi été présentés lors de la conférence de jeudi soir.

