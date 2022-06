Gabrielle Marion présente son amoureux avec une magnifique vidéo

Partager







L’influenceuse Gabrielle Marion n’est plus un cœur à prendre! Elle a partagé sur Instagram une magnifique vidéo en compagnie de son amoureux.

Depuis quelques années, Gabrielle se fait discrète au sujet de sa vie amoureuse, mais ce temps est révolu! Celle qu’on adore suivre sur Instagram et YouTube a décidé de présenter au grand jour celui qui fait battre son cœur.

Sans nommer le jeune homme en question, Gabrielle a décidé de partager un montage de beaux moments avec son copain.

Pas de doute, ils sont magnifiques ensemble, mais le message le plus important se trouve dans le texte sous la publication! Puisque juin est le mois de la Fierté, elle a désiré partager son histoire d’amour.

«J’ai fréquenté, dans mes années de célibat, beaucoup d’hommes cisgenres hétéronormatifs qui, à quelque part, préféraient me garder dans l’ombre un peu. Cette fois-ci, c’est différent», a-t-elle écrit.

Gabrielle continue son texte en disant que son amoureux, bien qu’il ne fasse pas partie de la communauté LGBTQ, ce qui aurait pu causer des frictions au début de leur relation : «[il] est la définition même de l’homme cisgenre, hétéronormatif. Il n’a jamais côtoyé de personnes 2SLGBTQ*, n’est jamais allé dans un bar queer (sauf maintenant une fois avec moi hihi), n’a jamais vu de personnes trans, n’a jamais vu de shows de dragqueens, etc.. Mais aujourd’hui, j’arrive dans son monde rempli d’ignorance et il arrive dans mon monde plein de diversité.»

La jeune femme continue en expliquant que son nouveau copain à toujours été honnête au sujet de ses «inquiétudes sociales» face à la transidentité de Gabrielle, mais elle a pris le temps de l’éduquer à ce sujet.

«Maintenant je fais partie de sa famille, il fait partie de la mienne, je tisse des liens avec ses amis et lui avec les miens. Il ne s’en rend peut-être pas compte, mais à deux, on éduque une panoplie de personnes qui vivent dans les préjugés. On brise des tabous ensemble pour montrer qu’il n’y a rien à juger. Je pourrais rien demander de mieux que l’amour sain qu’il me donne chaque jour.»

Quel beau message! Longue vie aux amoureux.

