Game of Thrones: une suite serait en préparation chez HBO avec Jon Snow en vedette

Vous êtes de celles et ceux qui ont été déchirés par la huitième et ultime saison de Game of Thrones? Tout n’est pas perdu: la saga pourrait se poursuivre avec une nouvelle série, centrée sur Jon Snow.

C’est ce qu’avance The Hollywood Reporter, soulignant que la chaîne HBO aurait récemment lancé le développement d’une suite à Game of Thrones, mettant en vedette le populaire personnage interprété par Kit Harrington.

Selon les informations du magazine, l’acteur britannique reprendrait d’ailleurs le rôle si la série se concrétise.

Rappelons qu’à la fin de huitième et dernière saison, Jon Snow avait découvert qu’il était en fait un Targaryen et donc un héritier potentiel au Trône de Fer. Après les, euh, péripéties du dernier épisode de la série, Snow avait toutefois été condamné à l’exile et était ainsi retourné à la Garde de Nuit.

Évidemment, il y a toujours un risque à poursuivre l’histoire d’un protagoniste aussi iconique que Jon Snow. Cela dit, après la réception assez tiède de plusieurs fans à l’égard de l’ultime saison, cette nouvelle série pourrait bien être l’occasion parfaite de réparer quelques pots cassés.

Si elle voit le jour, cette série sur Snow ne serait pas seule dans ce qui devient de plus en plus une mer de projets dérivés de Game of Thrones. Ce faisant, en plus de la série House of Dragon prévue pour août prochain, qui racontera l’histoire de la maison Targaryen 200 ans avant les événements de GoT, HBO développerait aussi trois autres antépisodes inspirés par la saga de George R. R. Martin.

Une série se pencherait ainsi sur le marin Corlys Velaryon, une autre sur la princesse Nymeria, qui a fondé Dorne, et une troisième se déroulerait une centaine d’années avant l’épopée originale, inspirée par les romans Tales of Dunk and Egg de Martin. À tout cela s’ajouteraient aussi trois séries animées! Ouf...

Bref, les fans de Game of Thrones peuvent se réjouir: la franchise est loin d’être enterrée. Et, visiblement, Jon Snow non plus. Il faudra cependant voir si l’ensemble des projets se réalisent, ce qui n’est jamais totalement assuré dans l’univers de la télévision. C’est à suivre, donc.

