Grand Prix de Montréal: Lewis Hamilton s'est acheté une Sega Genesis dans une boutique montréalaise

Si Lewis Hamilton est à Montréal ce week-end, c’est évidemment pour piloter sa Mercedes à l’occasion du Grand Prix du Canada, mais ça ne l’a pas empêché de faire un petit détour par la boutique Retro MTL pour satisfaire l’amateur de jeux vidéo en lui.

Le septuple champion du monde a partagé jeudi une vidéo de lui sur Instagram, en train de jouer à Ayrton Senna's Super Monaco GP II sur une Sega Genesis. Dans la description accompagnant la publication, Hamilton y explique s’être directement rendu à une «boutique de jeux rétro» en arrivant à Montréal.

«Je me suis acheté une Sega Genesis et, bien sûr, Ayrton Senna's Super Monaco GP II. Enfant, j’adorais ce jeu et je l’adore toujours aujourd’hui. Il tient encore la route! Naturellement, je suis devenu super compétitif avec moi-même. Mon record personnel en ce moment est un tour de 49 secondes, mais je suis pas mal certain que je peux battre ça», a-t-il écrit sur le réseau social.

Peu de temps après, le magasin Retro MTL, spécialisé dans la vente et l'achat de jeux vidéo rétro, a précisé sur sa page Facebook que c’était bien eux qui avaient eu l’honneur de recevoir le célèbre pilote dans leur boutique.

En entrevue avec Salut Bonjour, le copropriétaire de l’entreprise, Dominic Bourret, a précisé qu’il n’avait pas reconnu Hamilton au départ, n’étant lui-même pas un fan de F1. Selon Bourret, le pilote Mercedes aurait d’abord voulu acheter une Super Nintendo avec Super Mario Kart. La console n’étant toutefois pas disponible en magasin, il se serait alors rabattu sur une Sega Genesis.

Hamilton serait resté environ 30 minutes à magasiner chez Retro MTL, avant de repartir avec la Genesis, une manette supplémentaire, Ayrton Senna's Super Monaco GP II, de même que quelques autres classiques de la console de Sega, dont Mortal Kombat.

On doute que Super Monaco GP II soit un incroyable simulateur à quelques heures du Grand Prix du Canada, mais le pilote aura néanmoins eu l’occasion de décompresser un peu avant de retourner en piste... courtoisie d’une boutique bien de chez nous!

